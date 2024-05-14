Как оставаться в форме и быть здоровой во время беременности: практические советы
Три триместра беременности отличаются друг от друга, и оставаться в форме в течение 40 недель нелегко. Важно также понимать, что беременность – это постоянная борьба с усталостью и желаниями, и то, что будущая мама время от времени поддается им, не должно вызывать у нее чувство вины.
Однако соблюдение нескольких рекомендаций поможет сделать этот путь более легким. Мы подготовили вам список практических советов, которые помогут оставаться в форме во время беременности.
Упражняйте техники релаксации, чтобы успокоить стресс и хорошо высыпаться
От волнения за здоровье ребенка до незнания, чего ожидать, когда малыш родится, беременность обычно является эмоциональной поездкой на американских горках для большинства будущих мам. Медитация и йога помогают успокоить стресс, а также полезны для физического здоровья матери.
Расслабляющие процедуры перед сном также могут помочь избавиться от нежелательных мыслей и легче заснуть.
Анализируйте тягу к еде, чтобы питаться здоровой пищей
Во время беременности хочется постоянно есть – и это реальность! Однако идеально, если эти желания будут заменены здоровыми продуктами.
Если вам хочется сочного гамбургера, это может быть связано с тем, что ваш организм нуждается больше белков, жиров и железа, содержащихся в мясе. Успокойте свою тягу к мясу, выбрав вместо него бутерброд с нежирным мясом. Так же, если вам хочется десертов, попробуйте полезные смузи.
Всегда носите с собой воду
Гидратация играет ключевую роль в развитии вашего ребенка, а также помогает в формировании плаценты и мочевого пузыря плода. Эксперты рекомендуют выпивать более 2,5-3 литров жидкости ежедневно во избежание обезвоживания во время беременности.
Если вам трудно проглатывать обычную воду, добавляйте огурцы, клубнику или лимоны, чтобы улучшить вкус.
Прислушивайтесь к своему телу и отдыхайте, когда это необходимо
Организм каждой женщины индивидуален, как и каждая беременность. Если вы чувствуете усталость, прислушивайтесь к своему организму и отдыхайте, когда это необходимо. Это может означать короткий сон, лежание на диване с книгой или просмотр любимой телепередачи.
Будущим мамам также важно отдавать себе отчет, что отдых необходим для благополучия как матери, так и ребенка.
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