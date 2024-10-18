Как овсянка укрепляет иммунную систему: научные доказательства

Правильное питание является одним из ключевых факторов поддержки сильной иммунной системы. Некоторые продукты содержат уникальные питательные вещества, положительно влияющие на здоровье, и овсянка входит в этот список.

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Овес богат клетчаткой, что способствует снижению уровня холестерина, белкам высокого качества, а также ряду важных минералов и соединений с антиоксидантной активностью. Издание eatthis.com опубликовало несколько интересных фактов о овсянке, основываясь на научных исследованиях.

Бета-глюканы способны укрепить ваш иммунитет

Овсянка является отличным источником клетчатки, и одна из ее форм, известная как бета-глюканы, помогает поддерживать иммунитет. Организм не синтезирует эти вещества самостоятельно, поэтому их можно получить только из еды или добавок. Бета-глюканы, содержащиеся в цельнозерновых продуктах, являются разновидностью растворимой клетчатки, замедляющей движение пищи по пищеварительному тракту, "захватывая" холестерин. Кроме того, эти соединения обладают антиоксидантными и антимикробными свойствами, что способствует укреплению иммунитета. Бета-глюканы стимулируют активность лейкоцитов, отвечающих за защиту организма от инфекций.

Например, исследование 2003 г. выявило, что бета-глюканы, выделенные из овса, могут повышать устойчивость организма к таким инфекциям, как Staphylococcus aureus (бактерия, вызывающая кожные инфекции, пневмонию и другие заболевания) и Eimeria vermiform (возбудитель инфекций у животных).

Кроме того, растворимая клетчатка питает полезные бактерии в кишечнике, а баланс микробиому является важным условием для нормального иммунного ответа организма. Исследование, проведенное Университетом Тафтса в 2017 году, показало, что диета, богатая цельнозерновыми продуктами, включая овсянку, улучшает состав микробиому и повышает некоторые иммунные показатели.

Так что выбирайте резаный овес вместо овса быстрого приготовления, ведь в нем больше клетчатки. По мнению диетологов, это самый лучший выбор для вашего здоровья.

Повышение эффективности иммунной системы

Бета-глюканы действуют как иммуномодулирующие вещества, активируя каскад событий, что делает вашу иммунную систему более эффективной. Они стимулируют макрофаги – клетки иммунитета, уничтожающие патогены. Макрофаги также выделяют цитокины, улучшающие координацию между иммунными клетками, что помогает лучше бороться с инфекциями.

Аргинин и поддержка Т-клеток

Овес содержит значительное количество аргинина, аминокислоты, что влияет на кровообращение, заживление ран и выведение токсинов из организма, а также укрепляет иммунную систему. По данным исследования 2016 года, аргинин повышает активность Т-клеток, что позволяет им более эффективно выполнять свои защитные функции. Высшие уровни L-аргинина способствуют более длительной жизнедеятельности Т-клеток, которые также способны распознавать и уничтожать раковые клетки. Это указывает на возможность использования бета-глюканов в борьбе с распространением раковых заболеваний.

Селен и его защитная роль

Несмотря на то, что организму нужно небольшое количество селена, этот минерал обладает поразительными преимуществами для здоровья. Он не только помогает регулировать иммунный ответ, но и защищает клетки от окислительного стресса, инфекций и хронических заболеваний. Национальный институт здоровья рекомендует взрослым потреблять примерно 55 мкг селена ежедневно, а одна чашка овсянки содержит 13 мкг, что составляет 24% суточной нормы. Селен образует селенопротеины, которые действуют как антиоксиданты, предотвращая повреждение клеток.

Цинк и борьба с инфекциями

Цинк имеет важное значение для иммунитета, и овсянка является одним из продуктов, содержащих его в высокой концентрации. В одной чашечке овса содержится 2 мг цинка, что составляет 21% от суточной нормы. Даже небольшой дефицит цинка может ослабить защитные функции организма, повышая риск пневмонии и других инфекций, особенно у детей и пожилых людей. Цинк также необходим для активации Т-лимфоцитов, являющихся важной частью иммунной системы.

Железо – важный элемент для иммунитета

Ежедневная норма потребления железа составляет 18 мг, но многие люди не получают достаточное количество этого элемента, что может сделать их иммунную систему более уязвимой к инфекциям. Овес содержит около 3,4 мг железа на одну чашку, что обеспечивает 19% рекомендуемой суточной потребности. Железо также играет немаловажную роль в развитии клеток, борющихся с патогенами.

Уникальный антиоксидант в овсянке

Овес является единственным продуктом, содержащим авенантрамиды – особый вид антиоксидантов. Согласно исследованию 2019 года, эти фенольные соединения имеют потенциал в борьбе с раковыми заболеваниями. Известно, что авенантрамиды снижают воспалительные процессы и стимулируют работу иммунной системы, хотя для дальнейших выводов требуются дополнительные исследования.

Овсянка – это не просто вкусный завтрак, но и мощное средство поддержания иммунитета, которое поможет вам оставаться здоровыми.

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