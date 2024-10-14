Пора сменить завтрак: опасные вещества в популярных хлопьях

Хотя трудно отказаться от привычных утренних ритуалов, стоит задуматься о том, что именно содержит ваша ежедневная порция хлопьев. Даже бренды, позиционирующие свои продукты как "натуральные" и "полезные", продолжают добавлять опасные химические соединения.

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Производители сухих завтраков для продвижения продукции обогащают их витаминами и минералами, добавляют различные подсластители, ароматизаторы и красители. И большинство покупателей не знают, что содержится в таких продуктах. Больше об этом пишет eatthis.com.

Бутилгидрокситолуол (BHT)

Данные исследования, опубликованного в Japanese Journal of Cancer Research, показали, что BHT вызывает развитие раковых опухолей у крыс, что вызывает беспокойство. Кстати, это соединение можно найти в авиационном топливе и жидкостях для бальзамирования. Неудивительно, что BHT попал в список 23 самых вредных пищевых добавок в Америке.

Гидрогенизированные масла

Гидрогенизированные масла способствуют накоплению трансжиров в организме, что может вызвать воспаление и повышение уровня холестерина.

Пестициды

Рекламные кампании могут называть злаки "натуральными", но не ведитесь на это. Например, в популярных завтраковых хлопьях были обнаружены не только глифосат, но и другие пестициды. Даже "натуральные" марки злаков могут содержать фосфорорганические пестициды. Исследование, опубликованное в журнале Pediatrics, показало, что дети с более высоким уровнем пестицидов в моче имеют больше шансов соответствовать диагностическим критериям СДВГ.

Сукралоза

Злаки с низким содержанием сахара могут казаться привлекательными, но следует помнить, что искусственные подсластители тоже небезопасны. Согласно исследованиям Института Рамаццини, этот подсластитель ассоциируется с лейкемией и другими раковыми заболеваниями крови у мышей. А исследование, проведенное Y ale Journal of Biology and Medicine, показало, что искусственные подсластители могут увеличивать аппетит.

Пищевые красители

Яркие цвета хлопьев могут привлечь детей, но за этим стоят опасные ингредиенты. Пищевые красители оказывают негативное влияние на здоровье. Некоторые синтетические красители могут содержать мышьяк, свинец или ртуть. Исследование, опубликованное в The Lancet, связывает синие красители с повышенной гиперактивностью у детей. А исследования, проверенные Центром науки в общественных интересах, указывают на связь между красителями и раком мозга у крыс. Людям с непереносимостью аспирина или астмой следует быть особенно осторожными, поскольку красители могут вызвать аллергические реакции. Поэтому если видите эти вещества в составе продукта, лучше его избегать.

Если вы находите хотя бы одно из этих вредных веществ в составе своих любимых хлопьев, возможно, пора пересмотреть свой выбор и обратить внимание на более здоровые альтернативы.

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