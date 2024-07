Как питаться после 50 лет, чтобы иметь стройное тело: советы диетологов

Если сейчас вам за 50, вы уже знаете, что каждый год в вашем теле происходит много изменений. Если вы пытаетесь похудеть или достичь определенных целей по здоровью, вы можете заметить, что с каждым годом это может казаться все сложнее.

Хотя есть возрастные изменения, которые вы не можете контролировать, есть много вещей, которые вы можете делать в своей повседневной жизни, чтобы помочь вам в достижении ваших личных целей по здоровью, когда вы становитесь старше. Одним из наиболее значимых изменений, которые происходят с возрастом, является метаболизм, поэтому употребление правильной пищи и приобретение здоровых привычек является решающим для похудения, пишет Eat This Not That.

"Ваш метаболизм изменится, и поэтому ваши потребности в питании будут другими", — говорит Моргин Клер, MS, RDN, автор Fit Healthy Momma.

Включите в свой рацион продукты с высоким содержанием белка

Одна проблема, которая возникает у многих людей в возрасте, состоит в том, что они могут не есть столько в течение дня, сколько привыкли. Почему вы можете предположить, что это естественно приведет к "худому телу", это не всегда так.

"Многие пожилые люди не получают достаточно белка в своем рационе, что может привести к потере мышечной массы", — говорит Клер. "Мышцы естественно сжигают больше калорий в течение дня, то есть больше мышечной массы означает более быстрый общий метаболизм".

Не ешьте на ночь

"Исследования снова и снова показывают, что уменьшение потребления калорий перед сном может привести к стойкой потере веса", - говорит Клер. "Поскольку метаболизм меняется с возрастом, это может быть еще более заметным. Питайтесь сбалансированнее в течение дня и пропускайте тяжелые ночные закуски, чтобы улучшить талию".

Сосредоточьтесь на растительной и цельной пище

Еще одно простое изменение, которое следует внести в свой рацион после 50 лет, это сосредоточиться на потреблении большего количества целостной растительной пищи. По словам Эллен Альбертсон, доктора философии, RDN, вы не только будете чувствовать себя более сытными, поскольку получаете больше питательных веществ, но и "многие растения также содержат вещества, известные как фитохимические вещества, которые могут облегчить симптомы менопаузы".

Больше двигайтесь

Поскольку ваш метаболизм меняется с возрастом, важно сочетать здоровую диету с большим количеством движений в течение дня. Однако это может быть особенно затруднительно, если вы проводите большую часть дня сидя.

