Как побороть тягу к сладкому: 7 эффективных методов

Влечение к сахару трудно победить, но вы можете преодолеть его и расстаться с назойливыми желаниями, используя правильные методы. По словам Eatthis, сахар бывает разных форм и вызывает привыкание.

Одно исследование даже показало, что сахар и другие подсластители могут вызывать ту же зависимость, что и наркотики. Поэтому неудивительно, что мы испытываем тягу к сладкому, которая кажется неумолимой.

Натуральные сладости

Чтобы побороть сахарную зависимость, вы должны считать натуральные сладости своим секретным оружием. Вместо того чтобы стараться полностью избегать своих желаний, включение натуральных подслащенных вариантов может помочь вам лучше сбалансировать свой рацион. Наслаждаясь замороженным виноградом или банановым коктейлем после ужина, вы получите приятные сладкие ощущения.

Ограничьте искусственные сладости

Если ваш организм время от времени стремится к искусственным сладостям, позвольте себе небольшое послабление. Однако убедитесь, что существуют определенные ограничения, например не более 100 калорий для любого сладкого перекуса после ужина. Таким образом вы все еще сможете наслаждаться небольшими порциями черного шоколада, тем самым утолив свой голод.

Перейдите на травяной чай

Мятный чай вместе с имбирем и корицей поможет вам не поддаться искушению съесть сладости вечером. Чтобы сделать его более вкусным, вместо того, чтобы добавлять сахар или подсластители, которые являются нездоровыми альтернативами, добавьте чайную ложку меда.

Семена фенхеля

Как ни странно, но семена фенхеля оказываются отличным средством против тяги к сахару после приема еды. Оно немного сладкое от природы, что делает его отличным инструментом для сдерживания вашей тяги. Кроме того, оно уменьшает вздутие живота, снижает аппетит и дает другие преимущества для здоровья в целом. Жуйте их после еды.

Постоянная занятость

Занять себя чем-нибудь может быть хорошим способом отвлечь внимание в такие моменты слабости. Простая чистка зубов после ужина может служить мощным сигналом о том, что кухня закрыта на ночь.

Утренний кофе

Если вы боретесь с постоянной тягой к еде в течение всего дня, проверьте, что вы добавляете в кофе каждое утро. Возможно, добавление сахара или искусственных подсластителей может вызвать тягу к кофе, который продлится целый день. Вместо этого со временем уменьшите использование подсластителей, включая тех, которые не являются натуральными, используя специи, чтобы добавить кофе легкой сладости.

Дни без сахара

Временный отказ от сахара может помочь снизить вашу тягу к нему. Дни, свободные от сахара, позволяют перезагрузить вкусовые рецепторы и стать более чувствительными к сладкому в настоящей пище.

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