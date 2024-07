Как поддерживать уровень магния в организме с помощью питания

Если вы задумываетесь над тем, чтобы поддерживать уровень магния в организме на должном уровне, следует помнить о том, что это зависит не только от потребляемых продуктов, но и от места его происхождения. Количество магния в пище в значительной степени зависит от количества питательных веществ в почве, на которой выращивается пища, объясняют специалисты.

По словам сертифицированных диетологов, как правило, самыми большими источниками магния являются орехи и зеленые листовые овощи. Специалисты отмечают, что есть несколько продуктов, которые считаются "прекрасными" источниками магния, то есть одна порция содержит более 20% DV питательного вещества, говорится в материале Eat This Not That .

Лучшими пищевыми источниками магния являются:

Семена тыквы (жареные): содержат 156 мг магния (37% DV) на 30 граммов;

Шпинат (вареный): содержит в себе 157 мг магния (37% DV) на 1 стакан;

Свекла листовая (вареная): насыщенная 150 мг магния (36% DV) на 1 стакан;

Бразильские орехи: содержат 107 мг магния (25% DV) на 30 г;

Миндальное масло: содержит 89 мг магния (21% DV) на 2 столовые ложки;

Масло кешью: насыщенное 83 мг магния (20% DV) на 2 столовых ложки.

Вы можете добавить больше этих продуктов с высоким содержанием магния в свой рацион, чтобы убедиться, что получаете достаточное количество этого важного питательного вещества.

Фрукты с высоким содержанием магния

Как в случае с овощами, фрукты также получают магний из почвы, на которой они выращены. Поэтому, если вы хотите увеличить потребление магния из фруктов, важно знать, где именно они были выращены.

Банан (средний размер): содержит 32 мг магния (8% DV);

Авокадо: содержит 29 мг магния (7% DV) примерно на половину среднего плода.

Рыба, мясо и молочные продукты с высоким содержанием магния

Также не следует забывать о том, что продукты животного происхождения являются отличными источниками магния. Нельзя забывать, что низкие концентрации магния также содержатся в некоторых молочных продуктах.

Атлантическая скумбрия (обработанная): содержит 82 мг магния (20% DV) на 90 г – это 20% вашей суточной нормы.

Куриная грудка: содержит в составе 35 мг магния (8% DV);

Молоко 2%: насыщенное магния 27 мг (6% DV) на 1 стакан;

Атлантический лосось (обработанный): содержит 26 мг магния (6% DV) на 90 г;

Палтус (обработанный): насыщенный 24 мг магния (6% DV) на 90 г;

Греческий йогурт (нежирный): содержит 22 мг магния (5% DV) на 210 г.

