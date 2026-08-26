Как похудеть без строгой диеты: эксперт советует сократить количество жидких калорий в рационе

Когда речь заходит о похудении, большинство людей сразу думает о сладостях, фаст-фуде или больших порциях еды. Однако лишние калории могут поступать из источника, который часто остается без внимания, – обычных напитков.

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Некоторые из них содержат значительное количество сахара и калорий, но при этом почти не влияют на чувство сытости. Эксперт по снижению веса, профессор Франклин Джозеф объяснил express.co, почему сокращение жидких калорий может стать одним из самых простых шагов на пути к похудению.

"Если вы серьезно настроены похудеть, первое, что я бы сократил, – это жидкие калории. Речь идет о газированных напитках, фруктовых соках, кофе с молоком, даже так называемых "полезных" смузи. Они переполнены сахаром и калориями, но никак не насыщают", – пояснил профессор.

По его словам, проблема заключается в том, что люди часто не учитывают напитки при подсчете калорий. При этом несколько высококалорийных напитков в течение дня способны существенно увеличить общую энергетическую ценность рациона.

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"Вы можете выпить карамельное латте, стакан апельсинового сока и смузи за одно утро и получить 600 калорий ещё до обеда", – отметил эксперт.

При этом чувство сытости после таких напитков может оставаться слабым.

"И вы все равно будете чувствовать голод, потому что ваш организм воспринимает жидкие калории не так, как пищу", – добавил он.

Особое внимание стоит уделить и обычным чаю и кофе. Сами по себе они могут содержать немного калорий, однако молоко, сахар, сиропы и другие добавки, которые люди используют регулярно, постепенно увеличивают их калорийность.

"Две ложки сахара и щедрая порция молока в каждой чашке могут показаться небольшим количеством, но при пяти-шести порциях в день их количество быстро растет", – сказал профессор Джозеф.

Он считает, что изменить эту привычку можно без особых усилий. Например, часть сладких напитков в течение дня можно заменить водой, черным кофе или несладким травяным чаем.

В то же время полностью отказываться от любимых напитков или лакомств не обязательно. Время от времени можно позволять себе что-то более калорийное, но если часть таких напитков заменить менее калорийными альтернативами, общее количество потребленной энергии может уменьшиться.

Профессор также советует не полагаться на надпись "полезно" или общее впечатление о продукте. Например, смузи, готовые протеиновые коктейли и кокосовая вода могут казаться здоровым выбором, но некоторые из них содержат немало сахара и калорий.

"Они выглядят полезными, но часто содержат много сахара и очень много калорий", – предупредил он.

По мнению эксперта, гораздо лучше получать большую часть калорий из полноценной пищи, которая хорошо насыщает и помогает контролировать аппетит.

При этом для похудения не обязательно кардинально менять весь рацион за один день. По словам Джозефа, даже небольшой шаг, например сокращение количества калорийных напитков, может стать хорошим началом.

"Большинство людей не хотят полностью менять свой рацион за один день – и не нужно этого делать. Сначала сократите потребление жидких калорий, и ваш вес начнет меняться", – подытожил специалист.

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