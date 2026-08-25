Как снизить калорийность пиццы: 6 простых способов для похудения

Пицца часто ассоциируется с калорийной и не слишком полезной едой, особенно когда речь идет о большом количестве сыра, толстом тесте и жирных начинках. В то же время полностью отказываться от любимого блюда вовсе не обязательно, если вы следите за питанием или хотите похудеть.

Видео дня

Несколько простых изменений в выборе основы, соуса и начинки помогут снизить калорийность пиццы без существенной потери вкуса. Издание eatthis.com рассказывает о шести способах сделать привычное блюдо более легким и питательным.

Выбирайте больше овощей и белка

Один из способов сделать пиццу более сытной и в то же время питательной – добавить в неё продукты, богатые клетчаткой и белком. Овощи, куриное филе или нежирная ветчина могут помочь снизить гликемическую нагрузку блюда по сравнению с обычной пиццей только с сыром.

В то же время стоит более осторожно относиться к жирным и сильно обработанным начинкам. Бекон, колбаса и другое переработанное мясо могут существенно увеличить количество насыщенных жиров и натрия. Также лишние калории могут скрываться в овощах, которые перед запеканием обжаривают в большом количестве масла.

Главные истории дня

Не отказывайтесь от томатного соуса

Томатный соус – не просто дополнение к пицце, а источник полезных растительных соединений, в частности ликопина. Этот антиоксидант изучают из-за его потенциальных преимуществ для здоровья, в частности в отношении защиты клеток от повреждений.

Поэтому, если есть выбор между пиццей с томатным соусом и вариантом без него, красный соус может быть более питательным решением. А вот белая пицца без помидоров не содержит этого компонента.

Кладите начинку на тонкое тесто

Значительная часть калорий в пицце приходится не на начинку, а на основу. Особенно это касается теста из рафинированной белой муки, которое содержит мало клетчатки и питательных веществ.

Простой способ снизить калорийность блюда – выбрать тонкую основу вместо толстой. Таким образом можно уменьшить количество теста на порцию, не отказываясь от самой пиццы.

Добавьте немного остроты

Любителям пикантного вкуса стоит попробовать добавить в пиццу немного острого перца или хлопьев чили. Некоторые исследования связывают употребление острой пищи с меньшим потреблением калорий, хотя такой эффект не стоит воспринимать как гарантированный способ похудения.

Острые специи также позволяют сделать блюдо более насыщенным на вкус без добавления лишнего сыра, соуса или жирных начинок. Поэтому немного чили, черного перца или другой острой приправы может стать простым способом разнообразить пиццу.

Попросите меньше сыра

Сыр – один из самых калорийных компонентов пиццы, поскольку содержит немало жира. Поэтому заказ с меньшим количеством сыра может заметно снизить общую энергетическую ценность блюда.

Не обязательно полностью отказываться от любимого продукта. Даже небольшое количество сыра поможет сохранить привычный вкус пиццы, одновременно сократив количество жира и калорий.

Начинайте трапезу с салата

Ещё один простой приём – съесть небольшую порцию овощного салата перед пиццей. Исследования показывают, что такая привычка может способствовать снижению общего потребления калорий во время еды.

Например, если основное блюдо содержит около 600 калорий, уменьшение его порции на 11% позволит потреблять примерно на 66 калорий меньше.

Для салата лучше использовать легкую заправку и не переборщить с ее количеством. Винегрет или небольшое количество уксуса могут быть подходящим вариантом: некоторые исследования предполагают, что уксус способен влиять на уровень сахара в крови после еды. В то же время это не означает, что уксус сам по себе способствует похудению.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как пить кофе без вреда для фигуры и здоровья.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.