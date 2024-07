Как похудеть и делать больше упражнений на кардио: ежедневные советы

Кардио упражнения, такие как бег, плавание или велоспорт, улучшают сердечно-сосудистую систему, повышая выносливость и уменьшая риск сердечных заболеваний. Кроме того, активно сжигать калории и повышать энергию могут помочь такие активности, как танцы или бокс.

Однако, чтобы худеть и чувствовать себя лучше, вам не обязательно нужно заниматься определенным видом спорта. В Eat This, Not That предложили несколько вариантов активностей, которые занимают всего полчаса в день и могут улучшить вашу жизнь.

Прибирайтесь в доме

Если вы живете в большом городе, вполне вероятно, что вам может понадобиться чаще убирать пыль, а также контролировать общую чистоту в доме. Кроме того, во время уборки вы используете различные мышцы, что помогает оставаться в движении и поддерживать физическую форму.

Посетите магазин

Шопинг также можно считать своеобразным кардио. Ходьба по магазинам сжигает калории так же как и на беговой дорожке, а дополнительные сумки для покупок повышают нагрузку, что также способствует сжиганию жира.

Разговаривайте по дороге

Вы можете использовать телефонные звонки как возможность для движения. Ходите по кухне, улице или кварталу во время телефонного разговора, чтобы добавить немного активности в свою жизнь. Ведь любое движение полезно для вашего тела и помогает прервать сидячий образ жизни.

Двигайтесь

Сидячий образ жизни существенно вредит здоровью, стоит помнить, что человеческие тела предназначены для движения, а потому даже если ваша работа связана с постоянным сидением за компьютером, не забывайте периодически делать перерывы и двигаться. Поднимитесь, когда это возможно и просто постойте, ведь стояние даже без движения сжигает больше калорий, чем сидение.

Выйдите на обеденную прогулку

Вы можете пообедать, а затем отправляйтесь на короткую прогулку. Это поможет расслабиться, улучшит кровообращение, приблизит вас к фитнес-целям, а также улучшит настроение. Кроме того, выбор маршрута с холмами и другими препятствиями, еще больше повысит эффективность от такой активности, так что будьте активными и открытыми к новым горизонтам.

Будьте непоседливыми

Если в зависимости от вашего темперамента вы не можете усидеть на месте, вам точно не стоит волноваться за ваше здоровье. Согласно исследованию от клиники Майо, такая суета помогает за день сжигать на 350 калорий больше тех, кто имеет более усидчивый характер.

Избегайте рекламы во время ходьбы

Чтобы избежать раздражающей рекламы, встаньте и прогуляйтесь во время рекламных пауз. Так вы не только уменьшите влияние рекламы, но и сожжете больше калорий и сможете добавить простые упражнения для улучшения кардиотренировки.

Пейте больше воды

Питьевая вода помогает при потере веса, насыщая вас и очищая организм. Кроме того, регулярные походы в туалет могут стать возможностью дополнительно сжигать калории, если выбирать ванные комнаты на разных этажах или в разных частях здания.

