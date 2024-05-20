Как похудеть с помощью обычных прогулок: полезные советы

Ходьба широко известна своими многочисленными преимуществами для здоровья, включая улучшение настроения и регулировку кровяного давления. Однако многие стремятся выяснить, может ли она также способствовать похудению. Значительных и быстрых результатов ожидать не стоит, однако следование этим пяти советам от News Bytes во время вашей регулярной прогулки может помочь избавиться от нежелательных килограммов.

Постепенно увеличивайте темп

Хотя неторопливая прогулка по парку и приятная, она может не принести значительных результатов в похудении. Чтобы извлечь максимальную пользу, рекомендуется постепенно и последовательно увеличивать темп ходьбы, но на бег переходить не нужно.

Ходьба вверх

Еще больших результатов можно добиться, если начать ходить вверх. Эта активность не только укрепляет мышцы нижней части тела, но и стимулирует обмен веществ, что позволяет сжигать больше калорий. При отсутствии холмистой местности, подумайте об увеличении угла наклона беговой дорожки или поднимайтесь по лестнице.

Прогуливайтесь несколько раз в день

Недавние исследования показывают, что 15-ти минутная прогулка два-три раза в день может значительно улучшить общее самочувствие. Многие считают, что такой режим гораздо более удобен и достаточно полезен, ведь ускоряет метаболизм.

Меняйте темп

Начните с ходьбы в обычном темпе в течение 5-10 минут, затем увеличьте скорость до 15-20 секунд, прежде чем вернуться к исходному. Эта техника помогает повысить эффективность вашей прогулки.

Сочетайте с силовыми тренировками

Чтобы усилить сжигание калорий, рост мышц и всеобщее улучшение здоровья, рассмотрите возможность включения силовых тренировок во время прогулок. Делайте упражнения с собственным весом, таким как отжим, приседания, выпады и подтягивание в течение пяти минут.

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