Как получить пользу от обычной ходьбы: 5 эффективных советов

Ходьба, эффективный и универсальный вариант физической активности предлагает множество преимуществ для здоровья. Eatthis рассказал, что, применяя некоторые техники, вы можете увеличить эти преимущества и улучшить свой опыт.

1. Совершенствуйте свой шаг

Избегайте распространенной ошибки, когда вы делаете слишком длинные шаги, так как это может привести к чрезмерной нагрузке на колени и поясницу. Вместо этого сосредоточьтесь на поддержании естественной длины одновременно увеличивая скорость. Кроме того, переступайте с пятки на носок, используя подколенные сухожилия и ягодицы для усиления шага.

2. Оставайтесь легкими на ногах

Старайтесь быть лёгкими на ногах с каждым шагом. Сильное опускание или упирание ног в землю может привести к повышенной нагрузке и препятствовать вашей способности ходить дальше и быстрее. Сосредоточьтесь на мягкой и контролируемой постановке стоп, чтобы сохранить энергию и снизить нагрузку на суставы.

3. Привлекайте свой пресс

Поддерживайте правильную осанку и поддерживайте нижний отдел позвоночника и бедра, задействуя мышцы пресса во время ходьбы. Избегайте излишней нагрузки, не перенапрягая пресс и другие группы мышц, иначе это приводит к боли в нижней части спины, а также может способствовать повышению напряжения в коленях и лодыжках и ухудшать правильную осанку.

4. Интервальные тренировки

Примените принципы интервальной тренировки к своей ходьбе, чередуя темп. Увеличьте скорость в течение двух минут, затем сбавляйте ее на одну минуту, а затем снова увеличивайте темп. Эта стратегия эффективно повышает частоту сердечных сокращений и увеличивает сжигание калорий в течение всего времени.

5. Не ограничивайтесь только ровной дорогой

Не ограничивайте себя только ходьбой вперед по ровной местности. Добавление разнообразия к вашим прогулкам бросает вызов разным группам мышц и предотвращает монотонность. Включите ходьбу по неровным поверхностям, например тропам с разным рельефом, или добавьте боковые и обратные шаговые движения.

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