Как потеря веса может предотвратить возникновение злокачественной опухоли: новое исследование

Хотя потеря веса может изменить ваш внешний вид, гораздо важнее то, что происходит внутри вашего тела. Исследование, опубликованное в журнале JNCI Cancer Spectrum, подчеркнуло, что даже небольшая потеря веса может снизить риск колоректального рака.

Эти новые подходы для профилактики могут быть ключевыми. Об этом говорится в материале eatthis.com.

Исследователи привлекли около 17 000 участников для изучения колоректального рака предстательной железы, легких и яичников. Они обнаружили, что те, кто похудел в течение 5-летнего периода исследования, имели на 46% меньше шансов на развитие полипов в толстой кишке. Эти новообразования или аденомы тесно связаны с развитием рака, поэтому их удаляют во время скринингового обследования (колоноскопии).

Центры контроля и профилактики заболеваний отмечают, что колоректальный рак является третьим по распространенности у мужчин и женщин, но его общий показатель снижался в течение последних 20 лет. Многие эксперты считают, что это понижение связано с увеличением количества скринингов, включая новую рекомендацию начинать колоноскопию в возрасте 45 лет вместо 50.

Однако это снижение не одинаково для всех возрастов. По словам доктора медицинских наук И-Цянь Нэнси Ю из Онкологического центра, для людей младше 40 лет тенденция идет в другом направлении, и это огромная проблема. Она говорит, что если нынешняя тенденция сохранится, у людей до 35 лет, рак толстой кишки может возрасти на 90%, а рак прямой кишки может увеличиться на 125% к 2030 году.

"Большая распространенность вызывает беспокойство, но другой серьезной проблемой будет лечение. Около 60% молодых пациентов имеют диагноз колоректальный рак III и IV стадий, который лечить намного тяжелее", – говорит врач.

Она отмечает, что изменения в образе жизни важны для снижения риска рака в любом возрасте. Американское онкологическое общество добавляет, что помимо похудения, регулярные физические упражнения и здоровая диета с большим количеством фруктов и овощей также помогают снизить риск колоректального рака.

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