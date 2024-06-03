Как потребление морского мха может улучшить здоровье человека
Морской мох – тип красных водорослей, имеющих несколько преимуществ для здоровья человека. В частности, от поддержки иммунной системы и до улучшения здоровья кишечника.
Об этом сообщили в health. В морском мху содержатся питательные вещества, а именно йод, положительно влияющий на общее состояние здоровья. Согласно исследованию, следует потреблять 4 грамма мха в день, он, как правило, продается как порошок или в добавках.
Преимущества потребления морского мха:
Улучшение иммунной системы
Морской мох содержит питательные вещества, поддерживающие иммунную систему. Речь идет о витаминах С и D.
Воздействие на щитовидную железу
Морской мох способствует здоровью щитовидной железы из-за содержания йода.
Содержание витаминов и минералов
Морской мох содержит 92 минерала и определенные питательные вещества. А именно:
- Кальций.
- Железо.
- Магний.
- Марганец.
- Фосфор.
- Калий.
- Селен.
- Витамины A, B, C, D, E и K.
Улучшение здоровья кишечника
Морской мох содержит пребиотики, поддерживающие здоровье кишечника. В частности, бактерии в кишечнике расщепляют пребиотики для получения энергии.
Улучшение либидо
Красные водоросли являются источником цинка, помогающего вырабатывать и регулировать гормоны, влияющие на сексуальное желание.
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