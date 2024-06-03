Как потребление морского мха может улучшить здоровье человека

Морской мох – тип красных водорослей, имеющих несколько преимуществ для здоровья человека. В частности, от поддержки иммунной системы и до улучшения здоровья кишечника.

Об этом сообщили в health. В морском мху содержатся питательные вещества, а именно йод, положительно влияющий на общее состояние здоровья. Согласно исследованию, следует потреблять 4 грамма мха в день, он, как правило, продается как порошок или в добавках.

Преимущества потребления морского мха:

Улучшение иммунной системы

Морской мох содержит питательные вещества, поддерживающие иммунную систему. Речь идет о витаминах С и D.

Воздействие на щитовидную железу

Морской мох способствует здоровью щитовидной железы из-за содержания йода.

Содержание витаминов и минералов

Морской мох содержит 92 минерала и определенные питательные вещества. А именно:

Кальций.

Железо.

Магний.

Марганец.

Фосфор.

Калий.

Селен.

Витамины A, B, C, D, E и K.

Улучшение здоровья кишечника

Морской мох содержит пребиотики, поддерживающие здоровье кишечника. В частности, бактерии в кишечнике расщепляют пребиотики для получения энергии.

Улучшение либидо

Красные водоросли являются источником цинка, помогающего вырабатывать и регулировать гормоны, влияющие на сексуальное желание.

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