Как правильно сочетать добавки: опасные комбинации, которых следует избегать

Многие принимают пищевые добавки для поддержания здоровья, но не все знают, что некоторые из них могут взаимно снижать свою эффективность. Комбинация определенных витаминов и минералов может привести к нарушениям их усвоения и даже вызвать нежелательные последствия для организма.

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Правильный выбор и распределение добавок важны для того, чтобы извлечь максимальную пользу от их приема. Издание eatthis.com рассказывает, каких комбинаций добавок следует избегать.

Гарвардская медицинская школа предупреждает о возможной опасности чрезмерного потребления некоторых витаминов: например, избыток витамина Е может привести к инсульту, а длительное употребление витамина В6 – к повреждению нервов.

Медь и цинк

Медь является важным элементом для организма, помогая вырабатывать эритроциты, коллаген и усваивать железо. Цинк в свою очередь поддерживает иммунную систему и кожу. Однако когда эти два минерала принимаются вместе, они могут негативно повлиять друг на друга. Бауэрман объясняет, что эти элементы "конкурируют за всасывание в кишечнике", при этом цинк имеет преимущество. Это может привести к дефициту меди при слишком больших дозах цинка. Поэтому следует выбирать поливитамины, где баланс этих минералов обеспечен.

Кальций и железо

Другая распространенная комбинация – кальций и железо. Поскольку эти два элемента соперничают за всасывание в кишечнике, кальций может мешать усвоению железа. В частности, женщины в менопаузе часто испытывают дефицит обоих минералов, поэтому им следует тщательно планировать время приема добавок. Бауэрман советует принимать кальций и железо в разное время для максимального усвоения каждого из них.

Клетчатка и минералы

Клетчатка является важной частью рациона, однако ее чрезмерное потребление может мешать усвоению таких минералов как цинк, магний, железо, кальций и фосфор. Если вы принимаете добавки с клетчаткой, следует не превышать суточную норму в 25 г для женщин и 38 г для мужчин, чтобы сохранить правильное усвоение минералов.

Железо и экстракт зеленого чая

Железо важно для транспортировки кислорода в организме, но содержащиеся в зеленом чае полифенолы могут препятствовать его усвоению. Поэтому, если вы принимаете добавки с железом и зеленым чаем, распределяйте их употребление по крайней мере на несколько часов.

Красный дрожжевой рис и высокие дозы ниацина

Комбинация красного дрожжевого риса и высоких доз ниацина, часто используемых для снижения уровня холестерина, может нарушить нормальную работу мышц. Эксперты предупреждают, что эти добавки не следует принимать одновременно.

Перед тем как начать употреблять новые добавки, всегда лучше проконсультироваться с врачом или диетологом. Избегая опасных комбинаций добавок, вы сможете максимизировать их пользу для вашего здоровья.

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