Как правильно заваривать чай, чтобы получить максимальную пользу для здоровья

Самый популярный в мире напиток чай не зря пользуется привязанностью большого количества людей. У него есть ряд преимуществ для здоровья, что, в частности, зависит от способа его заваривания.

Детальнее об этом рассказал врач Крис Завос. Чай извлекает определенную пользу, а именно снижает риск появления сердечных заболеваний, некоторых видов рака, диабета второго типа, улучшает работу мозга, положительно влияет на кишечник, уменьшает воспаление.

Врач отметил, что лучший способ заваривания для получения максимальной пользы чая может отличаться от его типа.

Свежие и качественные чайные листья являются основным требованием для получения максимального количества питательных веществ и антиоксидантов от чая. Кроме этого, разные типы чая требуют разных температур воды для заваривания. К примеру, зеленый и белый чаи лучше всего завариваются при температуре 80-85°C, тогда как черный и травяной чаи – 93-100°C.

Важным моментом является правильное время заваривания. Слишком длинная или короткая заварка может повлиять на вкус и питательные свойства чая. Зеленый и белый чай рекомендуется заваривать в течение 1-3 минут, черные – 3-5, а травяные – 5-7 минут.

Добавление молока или сахара к чаю может уменьшить его содержание антиоксидантов, поэтому лучше отдавать предпочтение отсутствию добавок. Врач рекомендует потреблять 3-4 чашки чая в день, чтобы извлечь максимальную пользу для здоровья.

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