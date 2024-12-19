Как преодолеть плато в потере веса: простые стратегии для восстановления прогресса

Во время процесса похудения многие люди сталкиваются с так называемым "плато", когда вес останавливается и не уменьшается в течение нескольких недель. Это может стать разочарованием, но действительно является нормальным этапом на пути к желаемым результатам.

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Понимание причин плато и знания, как правильно реагировать поможет вам эффективно преодолеть этот период. Издание eatthis.com рассказывает простые стратегии, которые помогут вернуть прогресс в потере веса.

Почему вы попали на плато в процессе потери веса?

Эксперт по фитнесу Энтони Дж. Юнг, объясняет: "Плато происходит, когда вес или процент жира в организме не изменяются в течение нескольких недель. Обычно это случается, если вы потребляете больше калорий, чем нужно, недостаточно тренируетесь или перегружаетесь".

Но не стоит беспокоиться! По словам клиники Майо, плато – это нормальная часть процесса похудения. Даже если вы делаете все правильно, включая регулярные тренировки и здоровое питание, не огорчайтесь, если сталкиваетесь с таким периодом. Ниже приведены советы, как заставить шкалу снова двигаться после плато.

Улучшите свою физическую активность

Согласно клинике Майо, увеличение интенсивности тренировок может стать хорошим шагом. Старайтесь выполнять не менее 150 минут аэробных упражнений умеренной интенсивности или 75 минут интенсивных аэробных нагрузок в неделю или комбинацию этих двух вариантов. Если ваша цель – ускорить процесс похудения, попробуйте увеличить физическую активность до 300 минут в неделю. Также включайте в программу тяжелую атлетику для наращивания мышечной массы, что поможет сжигать больше калорий.

Не обязательно тратить время в тренажерном зале, чтобы улучшить физическую активность. Используйте возможности для дополнительных движений, например, идите пешком или катайтесь на велосипеде, когда идете в магазин. Паркуйте автомобиль подальше, чтобы пройти больше шагов, или сделайте физическую активность частью своих домашних обязанностей, например уборка или прогулка с собакой.

Отслеживайте калории

Энтони Юнг советует отслеживать калории как самый простой способ вернуть контроль над тяжестью. "Следите за количеством калорий, которые вы потребляете ежедневно, и уменьшайте их на 250 калорий. Оценивайте свой прогресс на конец недели, чтобы увидеть, восстанавливается ли потеря жира", – добавляет он.

Сделайте перерыв и перекусите

Если вы уже снизили потребление калорий, но не видите результата, Юнг предлагает сделать перерыв. "Употребляйте пищу, богатую углеводами, чтобы повысить уровень лептина. Нельзя постоянно уменьшать калории каждую неделю. Перерывы помогают поддерживать оптимальный уровень гормонов и способствуют высокому метаболизму", – объясняет Юнг.

Вместо того чтобы непрерывно сокращать количество калорий, позвольте себе отдохнуть и обеспечить организм необходимыми питательными веществами для поддержания эффективности обмена веществ.

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