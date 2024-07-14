Как придерживаться кето-диеты: продукты, которые можно есть
Кето-диета считается низкоуглеводной. Такой способ питания может принести пользу здоровью человека, однако рацион трудно придерживаться.
Об этом сообщили в health. Эксперты рассказали о продуктах, которые нужно есть на кето-диете.
Что следует знать о кето-диете
При кето-диете нужно ограничить потребление углеводов менее чем на 50 г в день. Это нужно для достижения кетоза (метаболического состояния, которое возникает, когда организм сжигает жир вместо углеводов). Однако некоторым людям нужно еще больше сократить количество углеводов.
При кето-диете большая часть пищи должна поступать из жира, также разрешено умеренное потребление белка и овощей с высоким содержанием волокна и низким содержанием углеводов.
Продукты, которые следует есть при кето-диете:
- Жиры: оливковое масло, авокадо, кокосовое масло, авокадо, топленое масло и несладкий кокос.
- Овощи: брокколи, шпинат, салат, кабачки, лук, цветная капуста, помидоры, огурцы, артишоки, капуста и спаржа.
- Белки: яйца, стейк, курица, индейка.
- Жирные молочные продукты: творог, йогурт и кефир.
- Орехи и семена: бразильские орехи, орехи макадамия, арахисовое масло без добавления сахара, семена тыквы, фундук и грецкие орехи.
- Низкоуглеводные фрукты: малина, ежевика, лимоны, клубника.
- Напитки без углеводов: несладкий кофе, травяные чаи, вода.
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