Как привыкнуть к телу после похудения: вызовы для достигших цели

Несмотря на то, что достигнув вожделенной цели при сбросе лишних килограммов, не все задумываются над тем, что в вашей жизни не все меняется одновременно. Остаются определенные мелочи, о которых вы никогда не задумывались, но о которых знают только люди с избыточным весом.

Даже если вы знаете, что существенно уменьшили свой вес, может потребоваться некоторое время, чтобы ваш разум догнал ваше тело. Об этом говорится в публикации издания Eat This Not That .

Вы не знаете, что одеть

У людей с лишним весом возникают проблемы с выбором гардероба, однако если вы существенно похудеете, задача может быть несколько иной. Вполне естественно, что человек становится неуверенным при выборе новой одежды и чувствует себя ошеломленным из-за стоимости одежды вашего нового тела. Поэтому попросите модного друга помочь вам определить, что лучше всего дополнит вашу новую фигуру.

Вы все равно должны следить за тем, что вы едите

Даже если вы наконец достигли вожделенной цели, вы также знаете, что все еще должны следить за тем, что вы едите. Но иначе килограммы начнут возвращаться, поэтому не исключено, что вам придется есть меньше, чем вы ели, когда вы худели, чтобы сохранить свою потерю веса.

Вы можете быть супер возбужденным

Некоторые люди после похудения могут ощущать симптомы возбуждения – и все это благодаря росту уровня тестостерона. Проведенные исследования показывают, что у более тяжелых мужчин уровень Т-уровня сравним с мужчинами, старше почти на целое десятилетие. Вы также можете чувствовать себя менее застенчивыми в обнаженном виде.

Вам нужна более теплая одежда

Есть много свидетельств о том, что даже лишь 10% снижение веса приводит к тому, что уровень гормонов щитовидной железы может снизиться, из-за чего вы можете чаще ощущать холод. Поэтому купите несколько новых кардиганов и свитеров, чтобы иметь под рукой.

Вы прекратите храпеть

Специалисты говорят о том, что апноэ во сне и храпе — оба они могут быть вызваны лишним весом вокруг шеи. Однако эти симптомы могут исчезнуть с потерей веса всего на 5 процентов.

Быть активным все еще может быть больно

Лишний вес отрицательно отражается на здоровье ваших суставов, которые могут испытывать сильную боль. По этой причине, как вес начнет падать, физические упражнения, вероятно, начнут казаться более легкими. Однако некоторым людям нужна физиотерапия, чтобы нарастить мышечную и скелетную системы, которые были повреждены лишним весом, прежде чем начинать фитнес-тренировку.

У вас будет меньше аллергии

Не следует забывать о том, что избыточный вес иногда может создавать нагрузку на надпочечники и дыхательную систему, обостряя симптомы астмы и аллергии. В то же время, после сброса веса вы можете отказаться от ингалятора и сократить сезонное употребление таблеток.

Ваши отношения с едой все еще могут быть напряженными

Не секрет, что многие люди с лишним весом стали таковыми из-за своего отношения к пище. Некоторые люди обращаются к пище, когда им грустно, в то время как другие тянутся к чипсам и мороженому, когда испытывают стресс. Чтобы сохранить свой стабильный вес, вы должны разобраться в корне своей пищевой зависимости и попытаться наладить свои отношения с едой. Это может потребовать определенных внутренних поисков и усилий каждый день, но долгосрочные результаты будут того стоят.

Люди до сих пор критикуют вас за ваш вес

После того, как вы существенно похудели, возможно, вы заметите, что ваши друзья и семья скажут что-то вроде: "Я никогда не смог бы" и "Я не знаю, как ты это сделал" или даже "Ты сейчас слишком худ". Мнения людей часто являются отражением их собственного достоинства; не позволяйте этому изменить ваше мнение или отношение к новой фигуре.

Ранее OBOZ.UA рассказал о секретах снижения веса для ленивых.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.