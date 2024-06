Как самоконтроль влияет на потерю веса: результаты исследования

Почти каждый день появляются новые советы и подсказки по вариантам быстрого похудения. Недавно опубликованное исследование утверждает, что ежедневно становиться на вес может быть ключом к потере веса.

В ходе исследования отслеживалось поведение 1042 взрослых и их взвешивание в течение года. Результаты показали, что те, кто взвешивался раз в неделю или даже реже, не теряли веса, тогда как те, кто взвешивался шесть или семь раз в неделю, теряли в среднем 1,7% веса, пишет издание Eat This Not That .

В частности, это объясняется тем, что люди, которые решались регулярно, проводили самоконтроль. Специалисты подчеркивают, что самоконтроль является важным аспектом поведенческих программ по снижению веса. В частности, исследования выявили значительную связь между самоконтролем и потерей веса. Хотя все эти исследования базировались на самоотчетах (что может создавать пространство для ошибок), постоянно существует успешная связь, когда человек сосредотачивается на ежедневном самоконтроле своих усилий по похудению.

Подчеркивается, что благодаря ежедневной практике становиться на вес, эти участники вскоре выработали привычку правильно питаться и худеть. Также постоянный самоконтроль может помочь человеку лучше понять свое тело. Ведь колебания веса являются нормальным явлением даже каждый день, особенно если есть изменения в вашем рационе, потреблении жидкости и алкоголя, уровне гормонов, уровне активности, болезни и т.д. В то же время, став на весы, вы сможете понять свое тело на более глубоком научном уровне.

В то же время эксперты предупреждают, что ежедневное вставание на весы может вызвать нездоровую одержимость и может даже повлиять на ваше психическое здоровье. Поэтому рекомендуется рассмотреть другие способы, которые создадут самоконтроль в вашей жизни.

Специалисты напоминают, что сосредоточение на диете и весе – это сосредоточение на общем здоровье и улучшении самочувствия вашего тела. Если самоконтроль с помощью весов полезен для похудения и требует от вас ответственности за достижение ваших целей, сделайте это частью своего распорядка дня.

В то же время обращается внимание на то, что если это не помогает, найдите другие способы самоконтроля, которые будут способствовать вашим личным целям и здоровью. Напоследок напоминается, что в случае, если вы не можете найти конкретные вещи, которые вам подходят, разговор с врачом или зарегистрированным диетологом всегда является лучшим способом для начала полезных изменений.

