Как сделать бобовые основой рациона: 9 вкусных рецептов для здорового питания

Бобовые – это один из самых питательных и доступных продуктов, которые можно найти в любом магазине. Они не только богаты белком, клетчаткой и важными минералами, но имеют множество преимуществ для здоровья.

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Поскольку их легко выращивать и имеют низкий углеродный след, бобовые стали основным ингредиентом во многих кухнях мира. Издание eatthis.com предлагает полезные рецепты, которые помогут вам включить больше бобовых в свой рацион.

Ниже приведены девять рецептов, предоставленных Meatless Monday и несколькими известными фудблогерами.

Суп из черной фасоли и фарро

Фарро – это малоизвестное зерно, которое добавляет супам и рагу отличную текстуру. Сочетание фарро с черными бобами в этом супе создает идеальное блюдо, которое будет не только сытным, но и очень питательным.

Вегетарианские фрикадельки из черной фасоли и лапши из цуккини.

Чтобы сделать вкусные фрикадельки, не обязательно использовать мясо. Эти вегетарианские фрикадельки из черной фасоли и цуккини готовятся из традиционных итальянских ингредиентов: чеснока, сухарей, свежей петрушки и базилика, и нравятся так же вкусно, как классические мясные блюда.

Египетский кошерный рис с горохом и нутом

Кошери – это популярная египетская уличная еда, которая готовится из риса, макарон и чечевицы, и обычно подается с пряным томатным соусом. В этом рецепте вместо традиционной чечевицы использован нут и горох, что дает новый вкус и текстуру блюду.

Лимонно-имбирный горошек

Горошек может стать отличным гарниром, если сочетать его с правильными ингредиентами. Рецепт лимонно-имбирного горошка дает сладкое, кислое и пряное блюдо, отлично сочетающееся с тофу или зеленым карри.

Моро (доминиканская красная фасоль)

Моро – это традиционное доминиканское блюдо из красной фасоли, томатного соуса и риса. Веганский вариант этого блюда, где красную фасоль подают с авокадо и свежим салатом, также будет вкусным и сытным.

Острый кус-кус с нутом

Острый кус-кус с нутом – это простой способ погрузиться во вкусы Средиземноморья. Лимон, свежие травы и специи создают яркий и насыщенный вкус, отлично сочетающийся с другими блюдами.

Песто из гороха

Песто – универсальный соус, который можно добавлять в любые блюда. Этот вариант с горохом имеет высокую питательную ценность благодаря добавлению гороха.

Вегетарианские энчилады из черной фасоли

Эти быстрые вегетарианские энчилады из черной фасоли – идеальное блюдо быстрого перекуса на основе растительных ингредиентов. Их легко приготовить и запечь.

Теплый салат из чечевицы с лимонным винегретом

Чечевица добавляет салатам отличную текстуру и белок. В этом теплом салате с лимонным винегретом она сочетается со сладкими жареными овощами, создавая питательное и вкусное блюдо.

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