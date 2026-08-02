Как сделать овсянку помощником в похудении: утренняя привычка для поддержания здорового веса

Правильно подобранный завтрак может играть важную роль в поддержании здорового веса и общего самочувствия. Одним из лучших блюд для начала дня считается овсянка, однако даже её польза в значительной степени зависит от дополнительных ингредиентов.

Видео дня

Диетологи объясняют, что определенные пищевые привычки помогают эффективнее контролировать накопление висцерального жира. Эксперты рассказали eatthis.com, как сделать утреннюю овсянку более питательной и полезной для организма.

Особую опасность представляет висцеральный жир, который накапливается вокруг внутренних органов. Его избыток связывают с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, инсульта и даже некоторых нейродегенеративных заболеваний, в частности болезни Альцгеймера.

Диетолог Кортни Д'Анджело отмечает, что одним из полезных утренних решений может стать приготовление овсянки с добавлением молока и протеинового порошка. По её словам, такая привычка помогает сделать завтрак более сбалансированным и способствует поддержанию нормального веса.

Главные истории дня

В то же время эксперты подчеркивают, что ни один отдельный продукт не способен самостоятельно избавить человека от висцерального жира. Для достижения результата необходимо сочетать сбалансированное питание с регулярной физической активностью. Однако именно полезный завтрак может стать важной составляющей здорового образа жизни.

"Употребление продуктов с высоким содержанием цельного зерна – отличный способ избавиться от висцерального жира и предотвратить его образование. Хотя овсянка является прекрасным источником цельного зерна, к сожалению, недостаточно просто есть овсянку", – говорит Д'Анджело.

Специалист также обращает внимание на то, что многие люди сводят на нет пользу этого блюда большим количеством сладких добавок. Начинки с высоким содержанием добавленного сахара могут, напротив, способствовать накоплению жировых отложений в области живота.

Зато молоко и протеиновый порошок делают блюдо более питательным. Такое сочетание обеспечивает организм белком, кальцием и витамином D, что может положительно влиять на контроль массы тела.

"Исследования показывают, что потребление достаточного количества кальция и витамина D, которые можно получить из молока, может быть связано с уменьшением висцерального жира, а белок обладает многочисленными преимуществами, включая содействие более длительному ощущению сытости (подавление голода), наращивание мышечной массы, уменьшение потери мышечной массы и поддержание здорового веса", – говорит Д'Анджело.

По словам экспертов, если правильно разнообразить овсянку питательными ингредиентами и сочетать здоровое питание с физической активностью, это может стать эффективным шагом на пути к уменьшению количества опасного висцерального жира.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что нужно есть на ужин, чтобы похудеть.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.