Как сделать скраб для мягких и здоровых стоп: 5 рецептов с натуральными ингредиентами

Регулярный педикюр очень полезен для ваших ног, но почему бы не сделать еще один шаг вперед и не побаловать уставшие и изможденные стопы домашними омолаживающими скрабами. По словам News Bytes, они не только экономически выгодны, но и позволяют использовать натуральные ингредиенты.

Кокосово-лаймовый скраб

Побалуйте себя тропическими ощущениями с помощью этого простого в приготовлении скраба для ног. Смешайте один стакан сахарного песка, половину стакана полумолотой апельсиновой цедры, четверть стакана кокосового масла и цедру одного лайма.

Легкими массирующими движениями нанесите смесь на стопы, уделяя особое внимание огрубевшим участкам. Тщательно смойте, чтобы насладиться освежающим и бодрым тропическим ароматом.

Мятный скраб

Для того чтобы восстановить силы, приготовьте освежающий мятный скраб с солью Эпсома. Смешайте в миске один стакан соли Эпсома, четверть стакана оливкового масла и 10 капель эфирного масла мяты перечного.

Массажными движениями нанесите смесь на стопы, уделяя особое внимание пяткам и подошвам. Смойте, чтобы почувствовать прохладу и успокоение. Питательные свойства оливкового масла эффективно увлажнят ваши ноги.

Медово-овсяной скраб

Создайте успокаивающий скраб для ног, используя овсянку и мед. Смешайте в миске полстакана молотого овса, две столовые ложки меда и две столовые ложки оливкового масла.

Нанесите скраб мягкими круговыми движениями. Смойте и сделайте массаж с миндальным маслом. Эта смесь, сделанная своими руками, обеспечивает естественное увлажнение и облегчение для сухих и зудящих ног.

Молочно-сахарный скраб

Побалуйте свои потрескавшиеся пятки молочно-сахарным скрабом. Молоко, богатое молочной кислотой, эффективно расщепляет ороговевшие клетки и открывает мягкую, сияющую кожу.

Чтобы приготовить средство, смешайте в ванночке равные части молока и воды (по два стакана). Замочите ноги на 15 минут, затем мягко потрите смесью сахара и кокосового масла. Этот успокаивающий скраб способен снять боль и оживить кожу стоп.

Кофейный скраб

Оживите кожу ног с помощью домашнего кофейного скраба. Смешайте полстакана мелко смолотого кофе с четвертью стакана кокосового масла и одной столовой ложкой меда для дополнительного питательного эффекта.

Смешайте ингредиенты до образования пасты. Нанесите скраб на ноги круговыми движениями, позволяя кофейной гуще удалить грязьр, а кокосовому маслу увлажнить кожу.

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