Как смузи могут помочь снизить вес: советы диетологов

Использование фруктовых или овощных коктейлей в период похудения является популярной практикой. Такие смеси снабжают организм всеми необходимыми витаминами.

Некоторые смузи больше напоминают напитки, другие похожи на каши, удобнее употреблять за ложкой. В любом случае, полезность этого продукта остается высокой. Эксперты рассказали изданию eatthis.com, как смузи может помочь избавиться от лишних килограммов.

Высокое содержание воды и воздуха помогает чувствовать себя сытым.

Хотя процесс жевания может доставлять удовольствие, полосы, богатые жидкостью, могут иметь решающее значение в поддержании сытости, что будет способствовать длительному контролю веса.

"Фрукты и овощи содержат много воды, поэтому они имеют низкую энергетическую плотность, что означает меньшее количество калорий на грамм веса. Добавление воды при приготовлении смузи увеличивает объем напитка, а дополнительный воздух в процессе смешивания создает еще больший эффект насыщения", - объясняет диетолог Элизабет Браун.

Сочетание с белком способствует наращиванию мышц.

Хотя мясо – это классический источник белка, смузи предлагают более легкий и более приятный способ увеличить его потребление, что поможет вам наращивать мышечную массу.

"Смуги с добавлением сывороточного протеина помогают развивать мышцы. А мышцы, даже во время покоя или сна, тратят больше энергии", – отмечает диетолог Мари Рагглс.

Белок и клетчатка помогут дольше ощущать сытость

Смузи может стать вашим простым решением для борьбы с приступами голода.

"Если основу смузи будут составлять овощи, один-два фрукта и источник белка, это поможет вам контролировать аппетит и худеть. Клетчатка и белок обеспечивают длительное чувство сытости", – объясняет эксперт по питанию Стейси Робертс-Дэвис.

Смузи способствуют стабилизации гормонов голода

Добавив немного белка к своей полосе, вы не только сохраните длительное ощущение сытости, но и поможете сбалансировать гормоны, влияющие на аппетит.

"Независимо от того, выберите ли вы протеиновый порошок, коровье молоко, греческий йогурт или тофу, увеличение белковой составляющей в вашей полосе будет способствовать уменьшению потребления пустых калорий, заменяя их более питательными. К тому же, повышенный уровень белка увеличивает выработку гормонов GLP-1 , пептида YY и холецистокинина, уменьшающие аппетит, а также снижает уровень грелина – гормона голода, что помогает снизить калорийность в течение дня", – отмечает диетолог Лиза Бруно.

Смузи могут вытеснить менее полезную еду

Вместо того чтобы полностью отказываться от нездоровой пищи, ее можно заменить питательными и менее калорийными блюдами, такими как смузи.

"Смузи помогает увеличить потребление фруктов и овощей. Рацион, богатый этими продуктами, способствует контролю веса. Следует стремиться к потреблению двух-трех чашек фруктов и овощей ежедневно", - говорит Бруно.

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