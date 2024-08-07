Как снизить уровень холестерина в крови: лучшие добавки и продукты

Повышенный уровень холестерина может быть вызван как образом жизни, так и генетической предрасположенностью или их комбинацией. Независимо от причин, важно прилагать усилия для его снижения, чтобы защитить свое здоровье.

Исследования показывают, что высокий уровень холестерина может сужать артерии и повышать риск сердечного приступа, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний. Питание и физические упражнения являются ключевыми факторами, которые влияют на уровень холестерина, и когда речь идет о добавках, лучше всего растворимая клетчатка, пишет eatthis.com.

Нерастворимая клетчатка создает объем в пищеварительном тракте, помогая ощущать сытость и способствуя регулярности пищеварения. В то же время, растворимая клетчатка, реже встречающаяся в продуктах питания, наиболее эффективна для снижения холестерина. Она связывается с холестерином в желудочно-кишечном тракте, предотвращая его всасывание в кровь. Это приводит к уменьшению уровня холестерина в крови со временем.

Растворную клетчатку можно найти в продуктах, таких как фасоль, авокадо, ягоды и овес, но их содержание обычно меньше, чем в нерастворимой клетчатке. Поэтому добавки могут быть очень полезны, особенно для тех, кто не употребляет продукты, богатые растворимыми волокнами, регулярно.

Данные показывают, что ежедневный прием 5-10 г растворной клетчатки может снизить уровень ЛПНП-холестерина (самого опасного типа холестерина). Среди добавок с растворимыми волокнами наиболее распространены инулин, метилцеллюлоза и подорожник, которые могут помочь снизить уровень холестерина.

Дополнительные советы по снижению уровня холестерина

Кроме ежедневного приема растворимой клетчатки, изменения образа жизни также помогут в снижении уровня холестерина. Включайте больше продуктов, богатых клетчаткой, заменяйте животные белки на растительные, такие как соя и бобовые, и увеличивайте потребление здоровых жиров, таких как орехи, семена, оливковое масло и авокадо.

Не забывайте пить достаточно воды для лучшей переработки клетчатки и занимайтесь кардио-упражнениями несколько раз в неделю.

Добавки не могут решить все проблемы со здоровьем, но они могут являться эффективным дополнением к здоровому образу жизни. Перед началом приема волокнистых добавок проконсультируйтесь с лечащим врачом.

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