Как сохранить энергию и выносливость с возрастом: 5 ключевых фитнес-привычек

Регулярные физические активности и здоровое сердце – это основа вашего благополучия. Старение может удивить ваш организм, ведь вы заметите изменения в выносливости, когда речь идет о дистанциях, которые вы преодолеваете.

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По информации A Healthier Michigan, регулярные физические упражнения являются ключом к повышению выносливости и энергии. Издание eatthis.com собрало несколько эффективных фитнес-привычек для поддержки ваших сил с годами.

Эксперты считают, что регулярные аэробные упражнения играют немаловажную роль в повышении выносливости и энергии. Иногда вы можете чувствовать усталость, но всегда есть пути ее преодолеть. Ваше сердце является центральным элементом поддержки активности. С возрастом этот жизненно важный орган подвергается изменениям, отмечает A Healthier Michigan. Регулярные тренировки помогут укрепить сердце и сохранить выносливость.

Аэробные упражнения

Если вы хотите оставаться независимым в пожилом возрасте, активность необходима для поддержания здорового сердцебиения, энергии и дыхания, объясняет WebMD. Тайлер Рид, личный тренер, советует: "Следите за тем, чтобы заниматься аэробикой ежедневно по 20-30 минут, в общей сложности 150 минут в неделю, согласно рекомендациям ACSM".

Есть множество доступных видов активности, таких как плавание, езда на велосипеде или быстрая ходьба. Энтони Дж. Енг, сертифицированный специалист по фитнесу, добавляет, что классические аэробные упражнения являются эффективными. "Для достижения максимальной выносливости традиционные аэробные тренировки – наилучший вариант. Удерживая частоту сердечных сокращений на уровне 120-130, вы существенно улучшите выносливость сердечно-сосудистой системы", – объясняет он.

Силовые тренировки

Включение тренировок с сопротивлением в ваш план физической активности – один из лучших способов предотвратить потерю мышечной массы с возрастом, что может снизить вашу выносливость. Выполняя силовые упражнения, вы будете наращивать мышечную силу, борясь с дополнительным весом или сопротивлением, как отмечает Better Health.

Чтобы поддерживать выносливость, рассмотрите возможность использования резинок, силовых тренажеров и свободных весов во время тренировок. "Чем сильнее вы, тем легче поддерживать физическую активность, поскольку у вас будет мышечная масса и сила для длительной нагрузки. Выделяйте 45-60 минут на силовые тренировки несколько раз в неделю, и вы увидите, как ваша сила вырастет", – советует Енг.

Интервальные тренировки

"Если у вас есть возможность выполнять интенсивные упражнения, ВIIT интервальные тренировки дадут вам лучшие результаты для улучшения аэробной и анаэробной выносливости", – говорит Рид.

Больница специальной хирургии рекомендует начать с легкого разогрева, например простой прогулки. Затем увеличьте темп или поднимитесь вверх на две минуты (это должно быть подобно уровню 3 на беговой дорожке). Далее убавьте нагрузку на пару минут для восстановления. Повторяйте эти этапы во время 30-минутной тренировки.

Растяжка

Утрата гибкости и подвижности может привести к вредным привычкам и травмам. "Важно выполнять специальные упражнения на растяжку, чтобы поддерживать свою гибкость и чувствовать себя комфортно", – подчеркивает Юнг.

Рассмотрите возможность добавления дополнительных сессий растяжки в свой график после тренировок. Как сообщает Университет штата Колорадо, ежедневное растяжение имеет множество преимуществ, включая уменьшение стресса, улучшение гибкости и увеличение кровообращения к мышцам.

Активные хобби

Хобби – это отличный способ поддерживать физическую форму. "Помимо того, что они приятны, важно оставаться активным между запланированными занятиями, такими как йога, танцы, походы или наблюдение за птицами", – отмечает Енг.

Род добавляет: "Активные увлечения, такие как садоводство, игра с внуками и выгул собак, являются простыми и эффективными способами увеличить движение и сохранить выносливость в повседневной жизни".

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