Как сохранить фигуру в отпуске: 14 секретов от диетологов

Отпуск – это прекрасная возможность расслабиться, набраться сил и исследовать новые места. Однако часто случается так, что после отдыха на весах прибавляется несколько лишних килограммов.

Местные деликатесы, сладкие напитки и лежание на пляже могут привести к весу. Однако можно наслаждаться отдыхом без ущерба для фигуры. Издание eatthis.com опубликовало советы от диетологов, которые помогут вам оставаться в форме и не лишать себя удовольствий во время путешествия.

Помните, что главное – это сохранить баланс и извлечь максимальную пользу от долгожданного отпуска.

Готовьтесь заранее

"Планируйте свои блюда еще до поездки. Выбирайте рестораны, в которые вы хотите попасть, и ищите местные магазины, где можно приобрести полезные продукты. Если планируете активные дни, не забудьте о перекусах", – отмечает диетолог Лорен Манганьелло.

Наслаждайтесь уникальными блюдами, но выборочно

"Помните, что отпуск – это не только о еде. Путешествия – это о новых впечатлениях и времени с близкими. Однако, если вы в уникальном месте, позвольте себе отведать что-нибудь характерное для этого региона, но возвращайтесь к привычному режиму питания сразу после этого", – отмечает диетолог Кристи Лебо.

Питайтесь только раз в день

"Чтобы сэкономить калории и деньги, ограничитесь одним большим приемом пищи в день. В чемодан можно положить готовые завтраки, например быстрорастворимую овсянку или энергетические батончики, или купите свежие фрукты на местном рынке", - советует диетолог Ашвини Машру.

Оставайтесь активными

"Не забывайте о движении даже во время отдыха. Бронируйте активные экскурсии, ищите отели с тренажерными залами или просто занимайтесь спортом на пляже – бегайте, плавайте или используйте скакалку", – говорит Реджи Чемберс, персональный тренер.

Ограничивайте алкоголь

"Алкоголь может существенно увеличить потребление калорий. Попытайтесь смешивать алкоголь с низкокалорийными напитками или делайте коктейль из вина. Это позволит уменьшить количество потребленного алкоголя, не лишая удовольствия", – советует диетолог Джен Флахбарт.

Выбирайте рестораны с обслуживанием

"Лучше выбирайте рестораны с обслуживанием, а не фастфуд. Это позволит вам сделать заказ с особыми запросами, например блюда на гриле вместо жареных или салат вместо картофеля фри", – говорит Ашвини Машру.

Всегда имейте здоровые перекусы

"Чтобы избежать искушений купить нездоровую пищу, возьмите с собой орехи или протеиновые батончики. Это поможет унять голод и остаться на правильном пути", – рекомендует Кристи ЛеБо.

Используйте правило 80/20

"Стремитесь сделать 80% своего питания здоровым, а 20% - оставьте для гастрономических наслаждений. Выберите один прием пищи в день, чтобы отведать что-то новое или необычное", - говорит тренер Дженнифер Готлиб.

Установите напоминание

"Настройте телефон на напоминание о вашей главной цели – будь то здоровье, хорошая фигура или самочувствие. Это поможет оставаться мотивированным даже во время отдыха", – советует Кристи Лебо.

Делитесь десертами

"Если хочется десерта, поделитесь им с кем-нибудь или возьмите с собой на позже. Это позволит насладиться сладким, не переедая", – добавляет Ашвини.

Пейте много воды

"Всегда держите при себе многоразовую бутылку с водой. Часто во время путешествий мы путаем жажду голода", - отмечает Лорен Манганьелло.

Начинайте с салата

"Если вы обедаете в ресторанах, начинайте трапезу с салата. Это поможет насытиться клетчаткой и витаминами, уменьшая вероятность переедания", – говорит диетолог Джен Флахбарт.

Вместо запретов – дополнительные возможности

"Вместо ограничений типа "не есть жареное", сфокусируйтесь на дозволенном: например, "употреблять больше овощей" или "получать больше клетчатки"", – советует Кристи Лебо.

Выбирайте блюда с клетчаткой

"Когда заказываете еду, ищите возможности добавить овощи или фрукты. Например, салаты с первыми блюдами или гарниры со шпинатом – это отличный способ получить больше клетчатки и питательных веществ", – заключает Ашвини Машру.

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