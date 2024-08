Как правильно спать, чтобы прожить на 5 лет дольше: о чем говорит наука

Правильный режим сна может не только сделать жизнь приятнее и здоровее, но и существенно ее продлить. Исследование Американского колледжа кардиологии показало, что соблюдение здоровых привычек и режима сна может добавить около 2,5 лет для женщин и 4,7 года для мужчин.

Таким образом, чтобы улучшить здоровье и долговечность, стоит переосмыслить свое отношение ко сну и соблюдать режим. О чем узнали ученые и как здоровый ночной отдых может позволить вам прожить дольше, рассказали в Eat This, Not That.

О чем говорится в исследовании

Исследование охватило данные более 172 000 человек, участвовавших в опросе National Health Interview Survey в период с 2013 по 2018 год. Ученые оценивали 5 факторов качества сна: продолжительность сна от 7 до 8 часов, трудности с засыпанием не более двух ночей в неделю, проблемы со спокойным сном не более 2 ночей в неделю, без употребления снотворных препаратов и ощущение отдыха при пробуждении не менее 5 дней в неделю.

Качество сна было оценено по шкале от 0 до 5 баллов. Таким образом, люди, которые набрали все 5 баллов, имели более высокую продолжительность жизни: на 4,7 года больше для мужчин и на 2,4 года больше для женщин, по сравнению с теми, кто не достиг таких результатов.

"Если люди имеют все эти идеальные модели поведения во время сна, они, скорее всего, проживут дольше. Если мы сможем улучшить сон в целом, а выявление расстройств сна особенно важно, мы сможем предотвратить преждевременную смертность", — отметил соавтор исследования и научный сотрудник Гарвардской медицинской школы доктор Фрэнк Цянь.

Рекомендации для улучшения здоровья и долголетия

Чтобы поддерживать здоровье, старайтесь спать 7-8 часов каждый вечер. Это помогает организму восстанавливаться и подготовиться к следующему дню. Многие люди сталкиваются с проблемами сна, что ведет к плохому качеству отдыха. Чтобы иметь хороший ночной сон, избегайте частых пробуждений или проблем с засыпанием. Это должно быть реже двух раз в неделю. Кроме того, старайтесь отдыхать не менее пяти дней в неделю и не использовать снотворные для достижения качественного сна. Крепкий сон может даже способствовать продлению жизни.

