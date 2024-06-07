Как стать здоровее за месяц: 5 эффективных стратегий

Сделайте себе подарок в виде здорового образа жизни, который будет иметь длительные преимущества в течение всего года. Пора начать свой путь к лучшему себе. Eatthis рассказал о 5 простых стратегиях, чтобы улучшить свое здоровье.

Начните свой день правильно

Подпитывайте свой организм и запускайте метаболизм, наслаждаясь питательным завтраком каждое утро. По словам доктора медицинских наук Умы Найду (Uma Naidoo), автора книги Your Brain on Food (Ваш мозг о еде), завтрак предотвращает нездоровый выбор пищи, обусловленный голодом и удобством. Он настраивает вас на успех, сохраняя ощущение сытости до обеда.

Установите режим раннего приема пищи

Пытайтесь завтракать до 8:30 утра, поскольку исследования показывают, что это может снизить риск развития диабета 2 типа. Исследования, представленные Обществу эндокринологов в 2021 году, показали, что люди, начинавшие свой день раньше, лучше контролировали уровень сахара в крови и снижали резистентность к инсулину по сравнению с теми, кто ел позже в течение дня.

Пейте кефир

Подумайте о том, чтобы включить кефир, кисломолочный напиток, богатый полезными бактериями, в свой ежедневный рацион. Он содержит даже больше пробиотиков, чем йогурт, и помогает снизить воспаление в организме.

Потребление пробиотичных продуктов, таких как кефир, сокращает продолжительность простуды на два дня и облегчает симптомы на 34%. Кроме того, было доказано, что регулярное употребление кефира снижает кровяное давление и уровень инсулина натощак у людей с метаболическим синдромом.

Совершайте ежедневные прогулки

Чтобы почувствовать преимущества физических нагрузок, не обязательно за одну ночь превратиться из сидельца в марафонского бегуна. Выделение 20-минутной прогулки ежедневно может оказать существенное влияние на общее состояние вашего здоровья. Зарегистрированный диетолог Джанет Коулман объясняет, что эта простая активность способствует снижению веса, повышает уровень энергии, защищает от сердечных заболеваний и снижает уровень стресса.

Помните о своих А, В, С

Убедитесь, что в вашем ежедневном рационе есть свежие и растительные продукты. Оцените, потребили ли вы свои А, В, С до полудня.

А: миндаль, яблоки, руккола

B: Ягоды, брокколи, фасоль

C: Морковь, цветная капуста, кофе

Эти продукты богаты антиоксидантами, такими как витамины А, С, D, Е, бета-каротин, ликопин, лютеин и селен. Антиоксиданты играют решающую роль в защите и восстановлении нашей ДНК, как объясняет доктор Уильям В. Ли, автор книги "Ешьте, чтобы победить болезнь: Новая наука о том, как ваше тело исцеляет себя".

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