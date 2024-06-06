Влияние времени сна на увеличение веса: что нужно знать

Качественный сон важен для ума и тела. По словам Eatthis, хороший отдых не только помогает предотвратить такие хронические заболевания, как диабет II типа или болезни сердца, но и может способствовать лучшему лечению депрессии.

Исследования показали, что плохой сон приводит к перееданию, что свидетельствует о том, что существует связь между отсутствием полноценного отдыха и увеличением веса. Чтобы разобраться в этом вопросе с научной точки зрения, следует обратить внимание на мнение Николь Авены, доктора философии, посла по вопросам здоровья от Nature Made. Доктор Авена дает четыре совета, которые помогут укрепить здоровье и похудеть благодаря улучшению спящего режима.

Одной из распространенных причин повышенной жирности, связанной со сном, является нарушение внутренних часов организма, регуляция аппетита и метаболизма. Николь Авена отмечает, что нерегулярное время еды может увеличить потребление калорий, тем самым влияя на гормоны аппетита, включая грелин и лептин.

Еще одной проблемой, вызванной недостаточным сном, является повышенный риск ожирения, поскольку он приводит к дефициту гормона роста вместе с высоким уровнем кортизола в организме, а значит, делает людей более склонными к полноте. Кроме того, недостаточное количество сна обычно влечет за собой низкую физическую активность, а также склонность к калорийной и нездоровой пище.

1. Держитесь подальше от ночных перекусов

Перекус перед сном дают вам ненужные калории. По словам Авены, она советует есть последний раз по крайней мере за три часа до сна, чтобы пищеварение происходило должным образом, избегая каких-либо препятствий во время сна.

2. Регулярное время сна

Соблюдение времени, когда вы ложитесь спать или просыпаетесь, очень важно. Непоследовательность во время сна может привести к изменениям чувствительности к инсулину и метаболизму.

3. Правильно управляйте стрессом

Когда у вас сильный стресс, он влияет на качество вашего сна, что может привести к набору лишнего веса, если вы плохо справляетесь с переживаниями из-за переедания или других нездоровых способов, таких как употребление алкоголя, курение. Необходимо найти эффективные способы борьбы со стрессом и предотвратить его влияние на пищевые привычки. Исследования показали, что занятия медитацией или практиками осознанности, даже в течение коротких 13 минут в день, могут снизить уровень стресса и улучшить качество сна.

4. Попробуйте релаксационные добавки

Некоторые релаксационные добавки, такие как мелатонин в сочетании с аминокислотами, могут быть полезны перед сном. Примером такой добавки является Nature Made Sleep Longer, которая способствует расслаблению, что способствует более быстрому засыпанию.

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