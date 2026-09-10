Как свекла влияет на кровяное давление: врачи объяснили, почему её стоит включить в рацион

Высокое кровяное давление часто связывают с избытком соли в рационе, однако важно также обращать внимание на продукты, которые могут способствовать поддержанию здоровья сосудов. Свекла является одним из таких овощей, ведь она содержит калий, клетчатку, антиоксиданты и природные нитраты.

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Эти питательные вещества могут способствовать расслаблению кровеносных сосудов и положительно влиять на показатели артериального давления. Издание parade.com рассказывает, как именно употребление свеклы может сказываться на работе сердечно-сосудистой системы.

Майя Вадивелоо, доктор философии, доцент кафедры питания и пищевых наук Университета Род-Айленда, рекомендует диету DASH людям, которые хотят поддерживать нормальное давление с помощью питания.

Основу диеты DASH составляют овощи, фрукты и цельнозерновые продукты. В то же время в рационе предусмотрено умеренное количество мяса, нежирных молочных продуктов, орехов и семян.

Кардиолог Джейн Морган подчеркивает, что не стоит искать один "волшебный" продукт, способный самостоятельно улучшить здоровье сердца.

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"Я всегда призываю людей думать о своем рационе как о части общего здорового образа жизни для сердца, а не сосредотачиваться на одной "идеальной" пище", – отмечает она.

По словам Морган, особенно важно регулярно придерживаться полезных пищевых привычек. "Небольшой, но постоянный выбор со временем может оказать значительное влияние на артериальное давление и общее сердечно-сосудистое здоровье", – объясняет врач.

Среди овощей, которые могут оставаться незамеченными, но заслуживают места в рационе, эксперты выделяют свеклу. Этот корнеплод содержит ряд веществ, способных положительно влиять на сердечно-сосудистую систему.

Как свекла может влиять на артериальное давление?

Одна из причин пользы свеклы заключается в ее питательном составе. Как объясняет Вадивелоо, этот овощ является источником калия, пищевых волокон и антиоксидантов – компонентов, которые играют важную роль в поддержании нормального артериального давления.

Калий, в частности, помогает ослабить негативное воздействие избытка натрия и способствует расслаблению стенок кровеносных сосудов. Благодаря этому он может быть важной составляющей рациона для людей, которые следят за показателями давления.

Не менее важна клетчатка. Исследования связывают достаточное её потребление со снижением артериального давления. Одним из возможных механизмов является влияние клетчатки на уровень оксида азота – вещества, способствующего расширению и расслаблению кровеносных сосудов.

Кроме того, при переваривании клетчатки в кишечнике образуются короткоцепочечные жирные кислоты. Они также могут способствовать нормальной работе сосудов. Клетчатка помогает поддерживать более стабильный уровень глюкозы в крови, а улучшение чувствительности к инсулину связано с более эффективной регуляцией артериального давления.

Еще один важный компонент свеклы – антиоксиданты. Они помогают организму противостоять окислительному стрессу, который может негативно сказываться на состоянии сосудов.

Однако особое внимание эксперты обращают на природные нитраты, которых в свекле содержится немало.

"Нитраты превращаются в оксид азота, который расширяет кровеносные сосуды", – объясняет Вадивелоо.

Морган добавляет, что именно этот процесс может способствовать снижению давления: "Оксид азота воздействует на кровеносные сосуды, вызывая их расслабление, что снижает сосудистое сопротивление и, в свою очередь, понижает кровяное давление. Это фактически тот же механизм, который пытаются усилить многие методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний".

Еще одно полезное вещество в составе свеклы – фолат. Он участвует в регуляции уровня гомоцистеина. Повышенная концентрация этой аминокислоты связана с повреждением сосудов и риском образования тромбов.

Чем еще свекла полезна для сердца?

Влияние на артериальное давление – далеко не единственное преимущество свеклы для сердечно-сосудистой системы. По словам Вадивелоо, клетчатка, калий, витамин С и антиоксиданты, содержащиеся в этом овоще, могут способствовать снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Важную роль играет и общее количество овощей и фруктов в рационе. В рамках диеты DASH рекомендуется употреблять примерно семь-девять порций таких продуктов в день.

"Увеличивая потребление овощей и фруктов, вы заменяете другие продукты с высоким содержанием добавленного сахара, соли и насыщенных жиров, которые связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний", – объясняет Вадивелоо.

Таким образом, свекла может стать полезной частью сбалансированного рациона для поддержания здоровья сердца и контроля артериального давления. Ее можно запекать, добавлять в салаты, использовать в других блюдах или употреблять в виде свекольного сока.

В то же время эксперты советуют воспринимать его не как отдельный "лечебный" продукт, а как часть общего здорового питания. Именно регулярные полезные привычки, достаточное количество овощей и фруктов и сбалансированный рацион имеют наибольшее значение для долгосрочного здоровья сердечно-сосудистой системы.

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