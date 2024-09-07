Как сжечь жир с помощью тренировок: эффективные упражнения

Когда вы хотите похудеть, основное внимание следует уделить силовой тренировке, а не только кардио. Ведь именно силовые нагрузки приносят лучший результат.

Это объясняется тем, что они позволяют сжечь больше калорий, способствуют росту мышц и стимулируют ускорение метаболизма. Издание eatthis.com собрало самые эффективные упражнения для сжигания жира.

Для достижения лучшей физической формы необходимо сосредоточиться на базовых упражнениях, привлекающих несколько групп мышц одновременно. Тело движется по определенным моделям: приседания, повороты, толчки, тяги, выпады, ходьба и вращение. Ваши тренировки должны включать хотя бы одно упражнение из этих базовых движений, ведь именно они приносят наибольшую пользу и способствуют более быстрому достижению цели.

Приседания с гантелями перед грудью

Для выполнения этого упражнения вам понадобится одна гантель, которую нужно держать вертикально перед грудью. Держите мышцы коры напряженными, отведите таз назад и медленно приседайте, пока ваши бедра не станут параллельными полу. После этого поднимитесь назад, активируя квадрицепсы и ягодицы. Повторите упражнение 10 раз в три подхода.

Становая тяга с гирей или штангой

Расположитесь перед гирей или штангой, разместив ноги на ширине плеч. Опустите бедра назад, чтобы захватить вес, контролируя положение туловища и плеч. Удерживая спину прямой, напрягите корпус и поднимите вес, толкая пятками и бедрами. В верхней точке сжимайте ягодицы. Опустите вес, подготовившись к следующему повторению. Выполните 3 подхода по 6-8 повторов.

Жим гантелей над головой

Держите в обеих руках гантели на уровне плеч. Напрягите мышцы коры и опуститесь в небольшое приседание. Взрывным движением поднимите гантели над головой, используя импульс. Прежде чем выполнить следующее повторение, медленно вернитесь в исходное положение. Сделайте 3 подхода по 8-10 повторов.

Тяга гантели одной рукой

Разместите одну руку и колено на скамье для стабильности. В другой руке держите гантель и начинайте поднимать ее к бедру, одновременно сжимая мышцы спины. Затем выпрямите руку и хорошо растянитесь в нижней точке перед следующим повторением. Выполните 3 подхода по 10 повторов на каждую руку.

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