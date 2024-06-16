Как сжечь жир в средней части живота: 5 эффективных асан йоги

Знали ли вы, что йога может стать мощным инструментом в ваших усилиях по сжиганию жира в средней части тела? Она не только поможет вам избавиться от лишних килограммов, но и принесет немало пользы для вашего здоровья в целом. Eatthis рассказал, что если вы хотите сжечь нежелательные жировые отложения, попробуйте эти упражнения по горячей йоге несколько раз в неделю и увидите видеть результаты.

1. Приветствие солнца

Эта динамическая серия движений нацелена на несколько групп мышц одновременно. От "собаки лицом вниз" до планки и наклонов вперед, она задействует все ваше тело и улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Выполните два подхода каждого движения, чтобы ускорить сердцебиение и эффективно сжигать калории.

2. Стоя, ноги врозь, голова до колена

Эта сложная поза фокусируется на развитии гибкости и силы во всем теле одновременно стимулируя щитовидную железу. Прижимая подбородок к груди, вы активируете щитовидную железу, что способствует ускорению метаболизма и облегчает потерю веса.

3. Поза стоя с головой на коленях

Считается сердцем и душой горячей йоги, эта поза предлагает фантастическое сочетание развития силы и повышения гибкости. Удерживая эту позу в течение 60 секунд, в течение двух подходов вы не только тренируете свое тело, но и помогаете сжечь значительное количество калорий.

4. Приветствие Луны

Подобно приветствию Солнца, приветствие Луны влияет на сердечно-сосудистую систему и способствует сжиганию калорий. Включая несколько поз и выпадов, оно задействует все тело, помогая эффективно растапливать жир.

5. Поза балансировки на палке

Это динамичное упражнение, выполняемое стоя, имеет большую пользу для вашей физической формы, телосложения и общего самочувствия. Удлиняя грудной отдел и позволяя диафрагме двигаться под грудной клеткой, она не только полезна для сердечно-сосудистой и дыхательной систем, но и помогает людям, страдающим астмой.

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