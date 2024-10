Как сжигать висцеральный жир эффективнее: советы для бега

Если вы заметили, что вам стало труднее выбирать одежду по размеру, вам следует обратить внимание на висцеральный жир, поскольку он может угрожать вашему здоровью, провоцируя развитие деменции и проблем с фертильностью. Согласно информации Harvard Health, объем талии 89 см для женщин и 102 см для мужчин указывают на высокий риск и необходимость в уменьшении веса.

Чтобы избавиться от лишнего жира, следует употреблять здоровую пищу, придерживаться регулярной тренировки и добавить к ней больше кардио, в частности бега. Как бегать эффективнее и что поможет ускорить потерю избыточного веса, рассказали в Eat This, Not That.

Добавьте толчок на санях

Добавьте толчок на санках к тренировкам по бегу для увеличения сжигания калорий и улучшения результатов. Начните без веса, чтобы отработать технику, а затем используйте 20 кг для большей нагрузки. Держите тело под углом 45 градусов к брусьям, укрепляя ядро и держа голову в одной линии с позвоночником. Начните с цикла в течение 15-30 секунд и отдыха на 45-90 секунд. Повторяйте упражнение 3-5 раз, постепенно уменьшая отдых до соотношения 2:1.

Выполните интервальные тренировки

Чтобы эффективно избавиться от висцерального жира, попробуйте интервальные тренировки. Чередуйте бег на высокой и низкой интенсивности, например, бег и бег трусцой по 30 секунд. Во время интенсивных упражнений старайтесь задействовать максимальные усилия, а когда вам становится легко выполнять активность, увеличивайте скорость или продолжительность бега.

Бегайте дольше

Бег на более длинные дистанции помогает создать дефицит калорий для похудения, особенно в сочетании со здоровой диетой. Старайтесь бегать в течение 60 минут по крайней мере раз в неделю, чтобы эффективно сжигать калории. Чтобы повысить выносливость, добавляйте 5 минут к каждой пробежке. Это позволит постепенно достигать желаемых результатов.

Поддерживайте хорошую форму

Поддерживайте хорошую физическую форму для достижения наилучших результатов, особенно во время бега, который может нагружать суставы. Держите тело в правильном положении, с открытой грудью и активными плечами. Кроме того, инвестируйте в качественные кроссовки с надлежащей поддержкой, чтобы уменьшить нагрузку на суставы. Таким образом вы уменьшите риск получения травмы во время бега.

