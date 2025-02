Как тело реагирует на пасту: неожиданные преимущества соуса маринара

А знали ли вы, что макароны с томатным соусом — это не только вкусно, но и полезно? Это действительно так, поскольку помидоры в этом соусе содержат много антиоксидантов, в частности ликопен, который помогает сохранять здоровье сердца и бороться с воспалениями.

Таким образом, это простое блюдо может стать отличным вариантом для легкого и питательного ужина, который нестрашно добавить в свой рацион. Что еще стоит знать о преимуществе томатного соуса и как он улучшает здоровье, рассказали в Eat This, Not That.

Насыщение антиоксидантами

Вареные помидоры имеют более высокую концентрацию антиоксидантов, чем сырые, что помогает защищать клетки от повреждений. Кроме того, содержание ликопина в них увеличивается более чем на 50%, а уровень общих антиоксидантов — на 28%. Это важно для борьбы со свободными радикалами, которые могут повреждать организм.

Поступление витамина С

Витамин С важен для синтеза белков, нейромедиаторов, соединительной ткани и поддержки иммунной системы. Он также способствует лучшему усвоению железа. Всего 1/2 стакана соуса маринара обеспечивает 29% суточной нормы витамина С. Поскольку помидоры уже являются хорошим источником этого витамина, соус маринара является его еще более концентрированным источником.

Улучшение здоровья кишечника

Исследование показало, что помидоры могут улучшить активность полезных бактерий в кишечнике, особенно после приготовления, когда антиоксиданты становятся более доступными. Жареный томатный соус в сочетании с пробиотиками может усилить их эффект. Это подчеркивает важность комбинирования продуктов для лучшего усвоения полезных свойств.

Похудение

Чтобы снизить калории в блюде — попробуйте приготовить соус маринара, который содержит всего 70 калорий. Это небольшое количество может помочь при регулярном употреблении пасты, а потому выбирайте маринару, чтобы уменьшить потребление калорий.

Улучшение работы сердца

Помидоры являются важным элементом средиземноморской диеты и полезны для сердца. Вареный томатный соус может защитить от сердечных проблем, уменьшая влияние "плохого" холестерина (ЛПНП). Он также помогает снижать окислительное повреждение и улучшает уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП). Поэтому вареные помидоры следует включать в рацион для поддержания здоровья сердца.

