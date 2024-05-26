Как цикорий влияет на здоровье и улучшает самочувствие: что нужно знать

Кофе из цикория быстро завоевал популярность как подходящая бескофеиновая альтернатива традиционному кофе. Этот напиток, полученный из жареных и измельченных корней растения цикория, имеет отличный ореховый вкус, который отлично сочетается с обычным кофе во время заваривания.

News Bytes рассказал о преимуществах кофе с цикорием для здоровья и почему вам следует рассмотреть возможность включить его в свой ежедневный рацион.

Что такое кофе из цикория

Цикорий - растение, похожее на одуванчик, характеризующийся крепкими стеблями и прекрасными фиолетовыми цветами. Обжаривая, измельчая и заваривая корни цикория, можно получить ароматный напиток.

Его природный земляной и ореховый аромат очень напоминает аромат обычного кофе. Цикориевы кофе можно не только употреблять самостоятельно, но и смешивать с обычным кофе, чтобы усилить общий вкус.

Бескофеиновая альтернатива

В отличие от традиционного кофе, полученного из кофейных зерен, корень цикория не содержит кофеина. Это делает его идеальной заменой для людей, стремящихся снизить его употребление.

Некоторые предпочитают заваривать корни цикория, погружая его в горячую воду, получая в результате напиток, полностью не содержащий кофеина. Остальные выбирают смесь кофе с цикорием и небольшой порции обычного кофе для более мягкого содержания кофеина.

Предбиотическая клетчатка для здоровья кишечника

Корень цикория является отличным источником инулина, пребиотической клетчатки, известной тем, что питает полезные бактерии в кишечнике. Питая эти пробиотические организмы, инулин помогает поддерживать здоровый баланс в кишечной среде. Это имеет решающее значение для содействия оптимальному пищеварению, усвоению питательных веществ и иммунной функции.

Основные витамины и минералы для здоровья мозга

Корень цикория содержит марганец, жизненно важный минерал, поддерживающий работу мозга и участвующий в метаболизме углеводов, аминокислот и холестерина. Кроме того, наличие витамина В6 способствует развитию мозга, его функционированию и здоровью нервной системы. Эти питательные вещества необходимы для выработки нейромедиаторов, таких как серотонин и дофамин, которые имеют решающее значение для поддержания настроения баланса и общего здоровья мозга.

Регулировка уровня сахара в крови

Исследования показывают, что экстракт корня цикория помогает регулировать уровень глюкозы в крови, улучшая чувствительность к инсулину и уменьшая всасывание глюкозы в кишечнике. Замедляя высвобождение сахара в кровь после еды кофе с цикорием может помочь. Это преимущество особенно важно для людей с диабетом или имеющих риск развития этого заболевания.

Недостатки, на которые следует обратить внимание

Хотя кофе с цикорием содержит полезные питательные вещества, важно соблюдать умеренное потребление. Уровень этих питательных веществ относительно низкий из-за небольшого количества корня цикория, используемого для приготовления кофе.

Чрезмерное потребление кофе с цикорием в попытке максимизировать его пользу может привести к аллергическим реакциям, таким как отек и боли во рту. Умеренное употребление кофе с цикорием гарантирует, что вы сможете насладиться его преимуществами без каких-либо негативных последствий.

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