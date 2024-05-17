Сколько чашек кофе можно пить каждый день: как кофеин влияет на человека

Утро начинается с кофе, который дает быстрый заряд энергии. Этот напиток может не только бороться с усталостью, но и имеет многочисленные преимущества для здоровья человека, а именно уменьшения риска диабета второго типа, метаболических заболеваний и некоторых видов рака.

Об этом сообщили в health. Эксперты отметили, что чрезмерное потребление этого напитка может вызвать побочные эффекты, а именно бессонницу, желудочно-кишечные проблемы, тревогу и возбуждение.

Норма потребления кофе

Согласно исследованиям, до 400 мг кофеина каждый день является безопасной дозой для большинства людей, одна чашка кофе содержит примерно 100 мг кофеина. Поэтому можно безопасно пить 3-4 чашки в день.

Воздействие кофе на человека

Потребление кофе может оказывать влияние на каждого человека по-разному. Некоторые могут быть более чувствительны к кофеину, что может привести к побочным эффектам, таким как тревога и учащенное сердцебиение.

Другие источники кофеина энергетические напитки или шоколад – также могут влиять на общее количество кофеина, потребляемого в течение дня. Поэтому важно учитывать все источники кофеина при расчете дневной дозы.

Кроме того, важно обратить внимание на состояние здоровья и прием других лекарственных препаратов. Некоторые медицинские препараты могут взаимодействовать с кофеином, поэтому важно проконсультироваться с врачом по поводу безопасной дозы.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие напитки нужно добавить в свой рацион.

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