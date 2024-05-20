Как ухудшится здоровье, если увеличить потребление сахара

Сахар – распространенный ингредиент, входящий в состав не только сладостей, но и обычных продуктов. Кроме этого, он может быть природным. Несмотря на это, ряд людей пытаются ограничить его потребление.

Об этом сообщили в health. Потребление большого количества добавленного сахара может привести к диабету второго типа, болезни сердца или кариесу зубов.

Ежедневная норма потребления сахара

Согласно диетическим рекомендациям, взрослым нужно ограничить употребление добавленного сахара до 10% от общего потребления калорий.

Важно помнить, что сахар может быть скрыт в разных продуктах – от напитков до готовых блюд, поэтому важно внимательно читать состав на упаковке.

Дети также должны ограничить употребление сахара. В частности, младенцам до двух лет вообще нельзя потреблять добавленный сахар, а детям старше двух лет нужно ограничивать его до шести чайных ложек в день.

В добавленный сахар входят фруктоза, мед, кленовый сироп, агава.

Чрезмерное потребление сахара

Чрезмерное потребление сахара может привести к увеличению количества калорий, что в результате влияет на вес. Также это может быть связано с риском развития гипертонии, болезней сердца, апноэ сна, остеоартритом, хронической болью и раком.

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