Как улучшить фигуру после 40 лет: семь простых упражнений, которые изменят тело

После 40 лет наше тело начинает меняться: мышцы теряют тонус, обмен веществ замедляется, а энергии становится меньше. Однако регулярные физические упражнения помогают замедлить эти процессы и сохранить хорошую форму.

Для этого совсем не обязательно посещать спортзал или иметь дорогостоящее оборудование. Достаточно простых упражнений на полу, которые можно выполнять дома и постепенно укреплять тело, пишет eatthis.com.

Не всем нравятся классические силовые тренировки или длительные часы на кардиотренажерах. В таком случае упражнения на полу – отличный выход. Они не требуют специального оборудования, а места достаточно ровно столько, чтобы расстелить коврик.

Выполняйте по 15 повторов каждого упражнения, делая три подхода. Перерывы между ними могут составлять от 30 до 60 секунд. Если позволяет физическая подготовка, увеличивайте количество повторов или подходов.

1. Альпинисты

Это упражнение прекрасно укрепляет пресс и бедренные сгибатели. Исходная позиция – планка на руках. Подтяните одно колено к груди, после чего быстро смените ноги, подтягивая другое колено. Движения выполняются ритмично и энергично. Сделайте по 15 повторов на каждую ногу.

2. Колени к груди

Основная нагрузка приходится на мышцы живота. Сядьте на полу, ноги вытянуты вперед, корпус немного отклонен назад. Из этого положения подтяните колени к груди, а затем плавно вернитесь в исходное положение. Повторите серию из 15 движений.

3. Супермен

Чтобы держать в тонусе не только переднюю часть корпуса, но и спину с ягодицами, выполняйте "Супермена". Лягте на живот, вытянув руки вперед. Поднимите руки, грудь и ноги одновременно, удержите их в поднятом положении секунду, после чего медленно опустите. Это упражнение помогает исправить сутулость и уменьшить нагрузку на шею.

4. Подъем ног вверх

Упражнение для ягодиц, которое легко выполняется дома. Станьте на колени и руки. Согнутую ногу поднимайте вверх. В верхней точке сделайте короткое сжатие мышц, после чего медленно вернитесь вниз. Сначала проработайте одну ногу, затем другую.

5. Подъемы ног в планке

Это сочетание статики и активного движения. Примите позицию планки – на руках или локтях. Отрывайте одну ногу от пола, направляя пятку вверх. Сожмите ягодичные мышцы, а затем вернитесь в исходное положение. Выполните серию на одну ногу, а затем смените сторону.

6. Ягодичные мосты

Отличный способ укрепить поясницу и ягодицы. Лягте на спину, руки расположите вдоль тела, ладонями вниз. Согните колени, стопы прижмите к полу. Напрягая мышцы ягодиц, поднимите таз вверх, задержитесь на секунду, после чего медленно опуститесь обратно.

7. Упражнение "Птичка-собака"

Упражнение для стабилизации корпуса и тренировки баланса. Начните из положения на руках и коленях. Одновременно вытяните вперед руку и противоположную ногу, пока они не станут прямыми. Вернитесь в исходное положение и повторите серию на одну сторону, а затем проделайте то же самое с другой.

