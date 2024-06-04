Как улучшить состояние кишечника: 10 эффективных способов

Поддержка здоровья кишечника имеет важное значение для общего самочувствия, и одним из состояний, которое привлекает внимание в последние годы, является метеоризм кишечника. По словам Eatthis, это возникает, когда слизистая тонкого кишечника позволяет таким веществам, как непереваренная пища, бактерии и токсины, попадать в кровь.

Это может спровоцировать воспаление и привести к разным проблемам со здоровьем.

Соблюдайте противовоспалительную диету

Выбирайте сбалансированную диету, в которой основное внимание уделяется продуктам, богатым питательными веществами, уменьшающими воспаление. Включите в рацион листовую зелень, жирную рыбу, орехи и яркие фрукты, чтобы улучшить здоровье кишечника.

Употребляйте здоровые жиры

Выбирайте продукты с высоким содержанием полезных жиров, таких как авокадо, жирная рыба, семена льна, семена чиа и грецкие орехи. Доказано, что эти жиры, особенно омега-3, поддерживают здоровье кишечника.

Включите ферментированные продукты

Включите в свой рацион ферментированные продукты, чтобы ввести пробиотики, помогающие поддерживать здоровый баланс микроорганизмов в вашем кишечнике. Примеры включают в себя квашеную капусту, кимчи, греческий йогурт и кефир.

Подумайте о пробиотических добавках

Если употребление достаточного количества продуктов, богатых пробиотиками, является проблематичным, прием добавок может способствовать здоровому балансу кишечных бактерий. Пробиотики поддерживают общее самочувствие, поддерживая разнообразную среду микроорганизмов в вашей пищеварительной системе.

Предпочитайте продукты с высоким содержанием клетчатки.

Включите в свой рацион продукты, богатые клетчаткой, такие как фасоль, чечевица, малина, семена чиа, груши, брокколи и артишоки. Они с пребиотиками поддерживают здоровье вашего кишечника.

Контролируйте стресс

Хронический стресс может оказать значительное влияние на здоровье кишечника. Чтобы эффективно бороться со стрессом и способствовать оздоровлению, включите в свой ежедневный рацион регулярную физическую активность, качественный сон и упражнения на глубокое дыхание.

Увеличьте потребление сухофруктов

Сухофрукты, такие как абрикосы, инжир и изюм богаты клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами. Они помогают пищеварению, поддерживают рост полезных бактерий в кишечнике и помогают восстановить поврежденную слизистую оболочку.

Выбирайте более здоровые варианты десертов

Лакомиться десертами можно и во время лечения язвы кишечника. Выбирайте более здоровые варианты, такие как миндальные энергетические шарики, парфе из греческого йогурта, шоколадный пудинг из авокадо, фруктовые крошки или свежие ягодные ассорти.

Ограничит потребление алкоголя

Уменьшение потребления алкоголя помогает поддерживать здоровый баланс кишечных микробов. Умеренность является ключевым фактором, рекомендуемая норма – один бокал в день для женщин и два бокала в день для мужчин.

Рассмотрите возможность применения коллагенового порошка

Коллаген, содержащийся в куриной коже и костном бульоне, может поддержать здоровье кишечника. Коллагеновые добавки являются концентрированным источником этого полезного белка, что облегчает его употребление в вашем рационе.

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