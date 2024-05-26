Как улучшить свое самочувствие: 5 полезных ферментированных продуктов

Ферментация издавна практикуется как давняя кулинарная техника. Включая ферментированные продукты в свой рацион, мы можем наслаждаться не только их вкусом, но и многочисленными преимуществами для здоровья. По словам News Bytes, эти вегетарианские блюда особенно ценны для поддержания пищеварения и укрепления иммунной системы.

Квашеная капуста

Квашеная капуста – это ароматный и простой ферментированный продукт, изготовленный только из капусты и соли. Ее острый вкус – не единственная причина, почему ее любят: квашеная капуста богата пробиотиками, необходимыми для здоровья кишечника. Регулярное потребление способствует улучшению пищеварения и укреплению иммунитета.

Кимчхи

Кимчхи происходит из Кореи и является острым и бодрящим ферментированным блюдом, которое готовят из разных овощей, таких как пекинская капуста и редис. Обильная смесь чеснока, имбиря, перца чили и других специй придает ей сильный вкус. Насыщенная пробиотиками, кимчхи не только помогает снизить воспаление, но и способствует оздоровлению пищеварения.

Комбуча гриб

Комбуча, отличный ферментированный чай, обеспечивает уникальный острый вкус вместе с шипучим напитком. Его получают путём ферментации подслащенного чая с помощью симбиотической культуры бактерий и дрожжей, известной под названием SCOBY. Кроме своих освежающих свойств, комбуча является отличным источником разнообразных пробиотиков и витаминов группы В.

Мисо

Мисо, традиционная японская приправа, благодаря своему выразительному пикантному вкусу ферментации соевых бобов с солью и особым грибком коджи. Благодаря многочисленным разновидностям вкуса, от сладкого до сильно соленого, мисо придает глубину широкий спектр блюд, включая супы, маринады и заправки для салатов.

Кроме вкусовых качеств, в составе много полезных бактерий, которые способствуют здоровью кишечника и придают каждому кусочку превосходный вкус умами.

Темпе

Родом из Индонезии, темпе – это пища, изготовленная из ферментированных соевых бобов, спрессованных в твердую структуру, напоминающую лепешку. В отличие от тофа он отличается сытной текстурой и насыщенным ореховым вкусом. Благодаря высокому содержанию пробиотиков и белка, он является прекрасной альтернативой растительному белку для вегетарианцев.

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