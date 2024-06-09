Как уменьшить жировые отложения и замедлить старение: тренировка на полу

С возрастом происходят некоторые изменения, такие как потеря сухой мышечной массы, мощности и силы. Таким образом, принятие мер является ключевым для сохранения хорошей физической формы, и чем раньше вы начнете, тем лучше будут результаты. Чтобы ответить на эти вопросы, Eatthis подготовил тренировку номер один, которая эффективно направлена на потерю жира на животе, одновременно способствуя омоложению организма.

Отжим с отпусканием рук

Для начала отжима от пола на руках встаньте в упор лежа так, чтобы ваши плечи совпадали с запястьями, держа спину прямо во время выполнения упражнения. Ваш пресс должен быть напряженным, ягодицы сжаты, чтобы опускаться под контролем, пока все тело не коснется пола.

В самой низкой точке оторвите руки от пола, а затем снова положите их, чтобы снова подняться. Задействуйте трицепсы и мышцы груди, чтобы завершить движение, прежде чем переходить к следующему подходу. Сделайте 10 – 15 повторений в 3 подхода.

Конькобежцы

Начните с того, что поднимите одну ногу от пола и вытяните ее вдоль тела. Одновременно согните другую ногу в колене, толкая бедра назад. Проезжайте через пятку и выпрыгните в сторону, приземляясь на противоположную ногу, сохраняя напряжение в ягодицах.

Стабилизировавшись, прыгните назад на другую сторону и продолжайте двигаться вперед-назад, как будто вы "катаетесь на коньках", пока не выполните нужное количество повторений. Следуйте по 8 повторений на каждую ногу для каждого из 3 подходов.

Попеременные выпады назад

Начните попеременные выпады назад с длинного шага назад одной ногой, плотно поставив пятку на землю. Опускайте тело, пока заднее колено слегка не коснется пола, чувствуя хорошее растяжение сгибателей бедра. Вернувшись в положение стоя, протолкните ведущую ногу как можно дальше для максимального сгибания в квадрицепсе и седалищном участке.

Повторите упражнение на другую сторону, затем поочередно меняйте ноги, пока не будет достигнуто необходимое количество повторений. Старайтесь сделать 3 подхода по 12 повторений на каждую ногу.

Боковая планка с вращением

Примите положение боковой планки, выровняв плечо с локтем и положив ноги друг на друга. Активируйте мышцы коры и сократите ягодицы, прежде чем вращать верхнюю руку, зачерпывая ее под телом в другую сторону.

Проследите это движение через локтевой сустав, сжимая его в конце. Проделайте 8-10 повторений на одну сторону для трех подходов.

Мостик для ягодиц с разведением рук

Для последнего упражнения начните с положения лежа на спине с изогнутыми коленями. Начните мостик для ягодиц, приподнимая бедра к потолку, плотно сжимая ягодицы в самой высокой точке движения.

Опустите руки вниз за спину, пока они не коснутся пола после полного вытягивания. Меняйте руки для каждого повторения. Старайтесь выполнить 3 подхода по 8 повторений на каждую сторону.

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