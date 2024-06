Как употребление некоторых овощей влияет на работу нашего мозга: исследование

Каждый стремится сохранить свой мозг здоровым, проницательным и прекрасно сообразительным. Для этого необходимо принимать различные меры, повышающие когнитивные функции.

Согласно результатам проведенных исследований, на здоровье вашего мозга отражаются ваши пищевые привычки. Об этом говорится в материале издания Eat This Not That .

Недавно были представлены результаты исследований пищевых привычек, благодаря чему исследователи разделили их на разные группы на основе того, что большая часть еды, которую они ели, содержала флавонолы. В частности, результаты показали, что группа, потреблявшая самый высокий уровень флавонолов — около 15 миллиграммов в день или примерно одну порцию листовой зелени — имела снижение уровня когнитивных способностей на 32% меньше по сравнению с теми, кто потреблял наименьшее количество флавонолов. флавонолы.

Еще одной целью исследования был анализ влияния различных видов флавонолов, таких как кемпферол, который можно получить, употребляя капусту, шпинат, брокколи, фасоль и чай; кверцетин – содержится в листовой капусте, помидорах, яблоках и чае; и мирицетин – содержится в листовой капусте, помидорах, апельсинах и вине). Результат - употребление большего количества кемпферола ассоциировалось с на 32% более низким темпом снижения когнитивных способностей по сравнению с другими.

Опираясь на эти результаты, ученые отмечают, что разнообразие фруктов и овощей имеет решающее значение как для когнитивного, так и для физического функционирования.

Как результат исследования доказали силу питательной пищи. Отмечается, что продукты с высоким содержанием флаванол могут со временем сохранить когнитивные функции. Поэтому это веская причина включать эти продукты в свой рацион ежедневно.

Подчеркивается особая роль флавонолов, являющихся разновидностью флавоноидов с особо высоким содержанием антиоксидантов и содержащихся в разных фруктах и овощах. В частности, противовоспалительная природа флавонолов может уменьшить количество или продолжительность нейровоспаления. Кроме того, антиоксидантные свойства флавонолов могут предотвратить или уменьшить окислительный стресс, говорят исследователи.

Они также добавляют, что флавонолы содержатся в различных фруктах и овощах, поэтому включение их в большинство блюд поможет людям получать полезное количество флавонолов в день.

