Как употребление некоторых овощей влияет на работу нашего мозга: исследование
Каждый стремится сохранить свой мозг здоровым, проницательным и прекрасно сообразительным. Для этого необходимо принимать различные меры, повышающие когнитивные функции.
Согласно результатам проведенных исследований, на здоровье вашего мозга отражаются ваши пищевые привычки. Об этом говорится в материале издания Eat This Not That.
Недавно были представлены результаты исследований пищевых привычек, благодаря чему исследователи разделили их на разные группы на основе того, что большая часть еды, которую они ели, содержала флавонолы. В частности, результаты показали, что группа, потреблявшая самый высокий уровень флавонолов — около 15 миллиграммов в день или примерно одну порцию листовой зелени — имела снижение уровня когнитивных способностей на 32% меньше по сравнению с теми, кто потреблял наименьшее количество флавонолов. флавонолы.
Еще одной целью исследования был анализ влияния различных видов флавонолов, таких как кемпферол, который можно получить, употребляя капусту, шпинат, брокколи, фасоль и чай; кверцетин – содержится в листовой капусте, помидорах, яблоках и чае; и мирицетин – содержится в листовой капусте, помидорах, апельсинах и вине). Результат - употребление большего количества кемпферола ассоциировалось с на 32% более низким темпом снижения когнитивных способностей по сравнению с другими.
Опираясь на эти результаты, ученые отмечают, что разнообразие фруктов и овощей имеет решающее значение как для когнитивного, так и для физического функционирования.
Как результат исследования доказали силу питательной пищи. Отмечается, что продукты с высоким содержанием флаванол могут со временем сохранить когнитивные функции. Поэтому это веская причина включать эти продукты в свой рацион ежедневно.
Подчеркивается особая роль флавонолов, являющихся разновидностью флавоноидов с особо высоким содержанием антиоксидантов и содержащихся в разных фруктах и овощах. В частности, противовоспалительная природа флавонолов может уменьшить количество или продолжительность нейровоспаления. Кроме того, антиоксидантные свойства флавонолов могут предотвратить или уменьшить окислительный стресс, говорят исследователи.
Они также добавляют, что флавонолы содержатся в различных фруктах и овощах, поэтому включение их в большинство блюд поможет людям получать полезное количество флавонолов в день.
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