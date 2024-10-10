Как увеличить выносливость после 50 лет: советы и упражнения от эксперта

После 50 лет люди чувствуют, что не могут работать так быстро, как раньше, а тренировки становятся менее эффективными. Чтобы улучшить выносливость, следует обратить внимание на упражнения с собственным весом.

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Издание eatthis.com собрало советы эксперта, которые помогут вам вернуть прежнюю форму. Доктор медицинских наук Майк Бол подчеркивает, что выносливость важна, поскольку она позволяет дольше выполнять различные задачи.

С возрастом в теле происходят изменения, в частности, потеря мышечной массы, что затрудняет выполнение повседневных обязанностей. Также кровообращение становится менее эффективным, а сердце теряет свою силу.

"Фокус на выносливости может помочь минимизировать эти изменения. Это способствует тому, чтобы вы могли продолжать активный образ жизни, выполнять физические упражнения и снизить риск травм и падений", - добавляет доктор Болл.

Как улучшить выносливость сердечно-сосудистой системы с помощью упражнений?

Большинство людей ассоциирует выносливость с работой сердечно-сосудистой системы. Это способность сердца и легких снабжать организм кислородом во время интенсивной физической активности. Эффективным упражнением для повышения выносливости являются классические прыжки. Начните с трех-шести подходов по 30-60 секунд.

Как увеличить мышечную выносливость с помощью упражнений?

Мышечная выносливость измеряется тем, как долго мышцы могут выполнять определенные задачи. "Развитие мышечной выносливости достигается через силовые тренировки с меньшим весом и большим количеством повторений", – говорит доктор Болл. Упражнения с собственным весом, такие как отжим или приседания, идеально подходят для этого, поскольку вы можете просто увеличивать количество повторений.

Оптимальное количество повторений для улучшения выносливости от 12 до 20 и более в каждом подходе.

Отжимание

Отжимание – это отличное упражнение для верхней части тела, которое также задействует другие группы мышц. Не беспокойтесь, если сначала можете сделать только несколько повторений. Начните с облегченных отжиманий на коленях.

Выпады и приседания

Выпады и приседания являются эффективными упражнениями для мышц нижней части тела. Такие упражнения также укрепляют мышцы коры, что способствует улучшению общей физической формы. "Эти упражнения тренируют большие мышцы ног, что особенно полезно для поддержания активности, таких как длительные прогулки", – комментирует Майк Болл.

Планки

Планка – отличное упражнение для выносливости. "Различие этого упражнения в том, что вы держите статическую позицию. Начните с того, чтобы держать планку в течение 10-30 секунд. Со временем постепенно увеличивайте это время до минуты или больше", – отмечает Бол.

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