Как вегетарианцу увеличить потребление омега-3 жирных кислот
Омега-3 жирные кислоты – необходимые питательные вещества. Организм человека не может их синтезировать, потому их нужно получать из пищи.
Об этом сообщил врач Крис Завос. Он отметил, что существует три типа омега-3 жирных кислот. А именно:
- ALA (альфа-линоленовая кислота) – содержится в растительных источниках;
- EPA (эйкозапентаеновая кислота);
- DHA (докозагексаеновая кислота).
Обеспечение вегетарианцев омегой-3 жирные кислоты
Омега-3 жирные кислоты обычно находятся в рыбьем жире, поэтому их трудно получать вегетарианцам. Однако существуют растительные продукты, богатые ALA:
- Льняное семя и масло: один из самых богатых источников омега-3 ALA;
- Семена чиа: также содержат клетчатку и белок;
- Грецкие орехи: содержат наибольшее количество омега-3 ALA среди орехов;
- Семена конопли: содержат сбалансированное соотношение омега-3 и омега-6 жирных кислот.
Суточная норма омега-3 жирной кислоты
Суточная норма омега-3 жирной кислоты зависит от возраста, пола и состояния здоровья. Врач советует потреблять не менее 1,1 г в день для женщин и 1,6 г в день для мужчин.
Добавки омега-3 жирные кислоты
Омега-3 жирные кислоты можно получать через различные добавки, а именно:
- рыбий жир;
- добавка из водорослей.
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