Как вегетарианцу увеличить потребление омега-3 жирных кислот

Омега-3 жирные кислоты – необходимые питательные вещества. Организм человека не может их синтезировать, потому их нужно получать из пищи.

Об этом сообщил врач Крис Завос. Он отметил, что существует три типа омега-3 жирных кислот. А именно:

ALA (альфа-линоленовая кислота) – содержится в растительных источниках;

EPA (эйкозапентаеновая кислота);

DHA (докозагексаеновая кислота).

Обеспечение вегетарианцев омегой-3 жирные кислоты

Омега-3 жирные кислоты обычно находятся в рыбьем жире, поэтому их трудно получать вегетарианцам. Однако существуют растительные продукты, богатые ALA:

Льняное семя и масло : один из самых богатых источников омега-3 ALA;

: один из самых богатых источников омега-3 ALA; Семена чиа : также содержат клетчатку и белок;

: также содержат клетчатку и белок; Грецкие орехи : содержат наибольшее количество омега-3 ALA среди орехов;

: содержат наибольшее количество омега-3 ALA среди орехов; Семена конопли: содержат сбалансированное соотношение омега-3 и омега-6 жирных кислот.

Суточная норма омега-3 жирной кислоты

Суточная норма омега-3 жирной кислоты зависит от возраста, пола и состояния здоровья. Врач советует потреблять не менее 1,1 г в день для женщин и 1,6 г в день для мужчин.

Добавки омега-3 жирные кислоты

Омега-3 жирные кислоты можно получать через различные добавки, а именно:

рыбий жир;

добавка из водорослей.

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