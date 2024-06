Как восстановить кишечник и избавиться от вздутия живота

Настоящий физический дискомфорт может вызвать вздутие живота, часто вызванное избыточным газообразованием, запорами и проблемами с диетой. А для решения проблемы вам необходимо определить первопричину.

По словам специалистов, одной из самых распространенных причин вздутия является нарушение баланса микробиома вашего кишечника, а также стресс. Об этом говорится в материале издания Eat This Not That .

Ваш кишечный микробиом и вздутие живота

Одной из причин вздутия живота может быть из-за того, что микробиом человека несбалансирован, иными словами, в организме слишком много "плохих" бактерий по сравнению с "хорошими". Специалисты напоминают, что микробиом кишечника – это сообщество триллионов микроорганизмов, населяющих ваш толстый кишечник. Эти микробы помогают вашему организму расщеплять пищу, производить витамины и гормоны, поддерживать вашу иммунную систему, способствуют здоровой пищеварительной системе и даже могут модулировать ваше настроение и когнитивное здоровье. В то же время, если здоровье вашего кишечника нарушается, вздутие живота и другие проблемы с пищеварением могут быть побочными эффектами.

Как стресс может вызвать плохое состояние кишечника

На дисбаланс между хорошими и вредными бактериями в микробиоме вашего кишечника могут вливать несколько факторов, включая употребление антибиотиков, диету с низким содержанием растительной пищи и даже стресс. Ведь психологический стресс может повлечь за собой изменения в чувствительности кишечника, нашей способности перемещать пищу через пищеварительный тракт и пищеварительных выделениях. Все эти изменения могут повлиять на вздутие, предупреждают специалисты.

Кому-то может показаться странным думать, что стресс действительно вызывает у вас тошноту на молекулярном уровне, но это не будет таким странным, когда вы поймете, что кишечник и мозг напрямую связаны. Ведь пищеварительный тракт (он же кишечник) и мозг тесно взаимодействуют через миллионы нервов и нейронов, проходящих в обоих направлениях. Поэтому здоровье кишечника будет влиять на здоровье мозга, а здоровье мозга будет влиять на работу кишечника.

Нередко стресс и беспокойство часто проявляются в расстройстве пищеварения, и обычным виновником является вздутие живота. Вы можете питаться идеальной диетой, но если вашим стрессом не управлять, вздутие живота невозможно решить.

Что вы можете сделать, чтобы поддерживать здоровье вашего кишечного микробиома

Специалисты рекомендуют по возможности уменьшать стресс, чтобы побороть вздутие живота. Следует заниматься ежедневными мерами по уменьшению стресса: делайте 4 глубоких вдоха перед едой, чтобы расслабить свой ум и кишечник, ешьте медленно и не отвлекаясь, и пережевывайте пищу до консистенции яблочного пюре (жуйте 20-30+ раз на укус).

Диетологи советуют употреблять больше пробиотиков. Одним из способов устранить чрезмерное вздутие живота также введение полезных продуктов в рацион, которые помогают поддерживать здоровье вашего кишечника.

Пробиотики – живые микроорганизмы, положительно влияющие на кишечные бактерии – помогают поддерживать здоровый кишечник. Доказано, что пробиотики улучшают симптомы, связанные с СРК, включая вздутие и боль в животе. Кроме того, рекомендуется есть богатые пробиотиками продукты, такие как йогурты, ферментированные продукты, такие как кимчи, квашеная капуста и мисо и ферментированные чаи, такие как чайный гриб.

В то же время следует узнать у своего диетолога диету с низким содержанием FODMAP – это тип углеводов, которые плохо усваиваются большинством людей и могут вызвать дополнительные уровни кишечного дистресса у людей с чувствительным пищеварительным трактом.

