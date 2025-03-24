Как время приема пищи влияет на процесс похудения: научные факты

Время приема пищи может быть не менее важно для процесса похудения, чем сама диета. Все больше исследований показывают, как позднее употребление пищи влияет на метаболизм и гормоны, контролирующие голод.

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Нарушение природного ритма питания может привести к негативным последствиям для фигуры. Издание eatthis.com рассказывает, как точное время еды может помочь вам достичь лучших результатов в похудении.

Одно из исследований, опубликованное в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, выявило, что участники, которые ужинали в 21:00, имели значительно более высокий уровень сахара в крови на следующее утро по сравнению с теми, кто ел в 18:00. Кроме того, у них наблюдалось меньшее окисление жира. Другое исследование, опубликованное в Nutrients, показало, что позднее употребление пищи может снизить способность организма сжигать калории, поскольку эффективность метаболизма ночью снижена по сравнению с другими периодами суток.

Кроме того, новое исследование выявило, что позднее употребление пищи может влиять на гормоны, регулирующие чувство голода, а также на метаболические процессы, что напрямую связано с процессом похудения. Такое исследование было проведено в Cell Metabolism с участием ученых из Brigham and Women's Hospital. Оно показало, что позже прием пищи усиливает чувство голода и снижает расход энергии во время бодрствования. По данным Medscape, употребление пищи на четыре часа позже обычного времени влияет на уровень аппетита, скорость сжигания калорий, накопление жира и потенциальную потерю веса.

"Время, когда вы едите, является важным фактором в контроле веса. Это исследование подтверждает, что для стабильной работы метаболизма важно есть через равные промежутки времени. В отличие от популярных диет голодания, регулярные интервалы между приемами пищи – каждые 3-4 часа – оптимальны для поддержания нормального уровня сахара в крови и стабильного метаболизма.

Джервасио также отмечает, что позднее употребление пищи нарушает нормальную работу гормонов, в частности грелина и лептина. Грелин, который часто называют "гормоном голода", стимулирует аппетит, и его уровень возрастает, когда желудок пуст. Как следствие, позже потребление пищи может увеличить чувство голода и привести к перееданию.

"Позднее употребление пищи снижает уровень лептина, что уменьшает чувство насыщения. Это может привести к тому, что организм будет постоянно искать дополнительную пищу", – добавляет Джервасио.

Важно отметить, что каждый человек имеет индивидуальную скорость метаболизма, поэтому потребности в калориях и соотношении макроэлементов могут значительно отличаться. Помимо выбора правильного времени для еды, самый эффективный способ похудеть или поддержать здоровый вес – это соблюдать сбалансированную диету и регулярные промежутки между приемами пищи.

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