Завтрак и мозг: как отсутствие утреннего приема еды влияет на память и концентрацию

Завтрак давно считается важным элементом здорового образа жизни. Новое исследование подтверждает, что пропуск этого приема пищи может иметь серьезные последствия для нашего здоровья.

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Оказалось, что отсутствие завтрака не только вредит физическому здоровью, но и усугубляет когнитивные функции. Ученые из Университета Чжэцзян провели исследование, подтверждающее важность регулярного питания для поддержания мозговой активности. В результате выяснилось, что правильный режим питания является ключом к поддержанию когнитивных функций на должном уровне, пишет eatthis.com.

Исследователи изучали пищевые привычки участников, в частности, время приема пищи и пропущенные трапезы, а также проводили телефонные тесты на когнитивные способности, такие как запоминание, вычисление и базовая математика.

Ученые выяснили, что наиболее благоприятным для умственной активности равномерное распределение приемов пищи в течение дня. Отказ от завтрака может привести к когнитивным нарушениям.

По словам диетолога Киран Кэмпбелл, игнорирование утреннего приема пищи – это стратегия, которая впоследствии обращается против человека. "Неважно, опаздываете ли вы, не знаете, что приготовить, или просто не чувствуете голода - пропускать завтрак не стоит. К тому же, даже если вы съедите что-то некачественное, например, сладости, это также может повредить когнитивным функциям", - объясняет Кэмпбелл.

Она отмечает, что мозг нуждается в энергии для нормальной работы, и основным ее источником является глюкоза. "Если человек пропускает завтрак, он фактически лишает свой организм и мозг необходимого горючего. Это продолжается, пока не будет употреблена следующая пища, что может негативно сказаться на концентрации и умственной деятельности", – добавляет эксперт.

Кэмпбелл рекомендует соблюдать сбалансированный режим питания и не оставлять организм без пищи более чем на 4-5 часов. "Это важно не только для поддержания умственных способностей, но и для регулирования уровня сахара в крови и контроля веса", – объясняет она.

Помимо влияния на мозговую деятельность, отказ от приема пищи может иметь и другие негативные последствия. "Исследования доказывают, что пропуск приема пищи может вызвать набор лишнего веса, увеличить риск метаболических расстройств, сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, инсулинорезистентности и повышенного уровня липидов в крови натощак", – отмечает Кэмпбелл.

Следовательно, чтобы обеспечить организму необходимую поддержку, день следует начинать со сбалансированного завтрака. "Не забывайте пополнять запас энергии каждые 4-5 часов, чтобы сохранить здоровье и производительность", – суммирует диетолог.

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