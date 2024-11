Как яблочный сок влияет на организм: польза и преимущества напитка

Яблочный сок в коробке с соломинкой, для большинства людей, ассоциируется с детством и праздниками, когда родители давали его и говорили о пользе для организма. Однако, несмотря на его удобство, доступность и универсальность, в старшем возрасте этот напиток может быть не столь питательным и необходимым в рационе.

Что стоит знать о яблочном соке, как он влияет на организм и на что стоит обратить внимание, чтобы получить максимальную пользу от этого напитка? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Питательные вещества

Благодаря высокому содержанию калия, яблочный сок может снижать артериальное давление и риск сердечных заболеваний. Окислители в яблоках также могут защищать легкие, потенциально снижая риск астмы. Кроме того, яблочный сок часто обогащают витамином С, который необходим для организма человека.

Улучшение пищеварения

Яблочный сок может быть полезным для детей с запорами благодаря фруктозе и сорбиту, которые содержатся в его составе. Однако следует помнить, что чрезмерное потребление может вызвать диарею из-за высокого содержания сахара. Поэтому, потребляйте сок в избыточном количестве, чтобы избежать проблем с пищеварением.

Стремление к сладкому

Иногда в упаковке яблочного сока может содержаться больше сахара, чем в привычных сладких газированных напитках. Поэтому, выбирая яблочный сок, обращайте внимание на содержание сахара, поскольку его чрезмерное потребление может вызвать желание еще больше сладкого. Также, рассмотрите возможность ограничения таких напитков в своем рационе, заменив их на свежие фрукты, воду и чай.

Увеличение веса

Употребление яблочного сока может вызвать проблемы со здоровьем из-за "эффекта матрицы", поскольку фруктоза во фруктах присутствует вместе с клетчаткой, что замедляет ее всасывание. Таким образом, когда фрукты обрабатывают в сок, эта матрица разрушается, что приводит к более быстрому повышению уровня сахара в крови. Поэтому, лучше есть целое яблоко, чтобы получить больше клетчатки и меньше сахара.

Вред для зубов

Если в яблочном соке содержится слишком много сахара, он может навредить зубам. Кислота и сахар способствуют образованию вредных бактерий, которые вызывают деминерализацию зубов и могут привести к кариесу. Поэтому, чтобы сохранить здоровье зубов, лучше употреблять цельное яблоко.

