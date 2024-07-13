Как яичный белок влияет на умственную активность спортсменов

И желток, и яичный белок невероятно полезны для человека. В частности, последний содержит большое количество белка, незаменимые аминокислоты, которые организм не может самостоятельно вырабатывать, поэтому должен получать из рациона.

Об этом сообщили в health. Яичные белки содержат большое количество витаминов и минералов, в частности селена, вещества, важного для функции щитовидной железы и производства ДНК.

Яичные белки являются также хорошим источником рибофлавина, который важен для правильного роста и развития.

Польза яичных белков:

Уменьшение висцерального жира

Согласно исследованию, те, кто потребляет яичные белки, испытывает заметное уменьшение висцерального жира.

Снижение уровня холестерина

Яичный белок помогает понижать общий уровень холестерина. В частности, ежедневное потребление яичного белка может снизить уровень ЛПНП и холестерина у мужчин с умеренно высоким уровнем холестерина, потенциально предотвращая сердечные заболевания.

Уменьшение умственной усталости у спортсменов

Яичный белок влияет на умственную усталость спортсменов. В частности, антиоксиданты связаны с уменьшением усталости после тренировки. Согласно исследованию, спортсмены, употреблявшие добавку яичного белка, показали значительно повышенную антиоксидантную способность.

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