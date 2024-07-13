УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Как яичный белок влияет на умственную активность спортсменов

Диана Бондаренко
Новости медицины
1 минута
27
Как яичный белок влияет на умственную активность спортсменов

И желток, и яичный белок невероятно полезны для человека. В частности, последний содержит большое количество белка, незаменимые аминокислоты, которые организм не может самостоятельно вырабатывать, поэтому должен получать из рациона.

Об этом сообщили в health. Яичные белки содержат большое количество витаминов и минералов, в частности селена, вещества, важного для функции щитовидной железы и производства ДНК.

Яичные белки являются также хорошим источником рибофлавина, который важен для правильного роста и развития.

Польза яичных белков:

Уменьшение висцерального жира

Согласно исследованию, те, кто потребляет яичные белки, испытывает заметное уменьшение висцерального жира.

Снижение уровня холестерина

Яичный белок помогает понижать общий уровень холестерина. В частности, ежедневное потребление яичного белка может снизить уровень ЛПНП и холестерина у мужчин с умеренно высоким уровнем холестерина, потенциально предотвращая сердечные заболевания.

Уменьшение умственной усталости у спортсменов

Яичный белок влияет на умственную усталость спортсменов. В частности, антиоксиданты связаны с уменьшением усталости после тренировки. Согласно исследованию, спортсмены, употреблявшие добавку яичного белка, показали значительно повышенную антиоксидантную способность.

Ранее OBOZ.UA рассказал о лучшем супе для сжигания жира.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.

disclaimer_icon

Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.

 
Проверил:Доктор медицины Анна Бродская