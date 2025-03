Как яйца влияют на похудение: основные преимущества в рационе

Яйца являются отличным источником белка, который можно легко добавить в любое блюдо. Они чрезвычайно универсальны: будь то жареные с овощами, вареные, или как белковая добавка к тостам с авокадо.

Если вы хотите похудеть, этот низкокалорийный продукт может стать вашим универсальным выбором, который поддерживает чувство сытости, стабильно обеспечивает энергией и помогает бороться с вредными перекусами. О каких преимуществах яиц вы могли не знать и почему их стоит добавить в рацион, рассказали в Eat This, Not That.

Похудение

Яйца — это отличный источник белка, который помогает контролировать аппетит и уменьшить потребление калорий. Одно большое яйцо содержит около 6 г белка и всего 72 калории. Таким образом, включение яиц в рацион может уменьшить потребность в перекусах и поддержать сытость в течение дня.

Риски для фигуры

Яйца могут быть полезной частью рациона, но важно не превышать их допустимое количество. Они содержат белок и питательные вещества при сравнительно низком содержании калорий, благодаря чему они помогают дольше чувствовать сытость.

Однако, если их готовить с большим объемом жира, например, масла или масла, или добавлять калорийные гарниры (как сыр, бекон или хлеб с маслом), калорийность блюда существенно возрастет. Поэтому, если употреблять яйца не контролируя порции, это может способствовать увеличению веса.

Как ввести яйца в рацион

Чтобы яйца способствовали похудению, их можно готовить различными способами. Лучше всего варить или готовить яйца пашот, поскольку это уменьшает потребность в добавлении жиров. Также можно приготовить яичницу, используя антипригарный спрей вместо масла.

Кроме того, добавление свежих овощей к яйцам увеличивает содержание клетчатки, что помогает сохранить чувство сытости. Ешьте яйца на завтрак, обед или в качестве перекуса, чтобы поддерживать энергию и похудение.

